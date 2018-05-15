Ayvalık ilçesi Küçükkuyu beldesinde, jandarma ekipleri, şüphe üzerine B. D. yönetimindeki 35 M 9418 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan kontrollerde, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye, Irak ve Pakistan uyruklu toplam 31 kaçak göçmen yakaladı. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü B.D'nin, göçmenleri İzmir'den alarak Yunanistan’ın Midilli Adası'na kaçırmak vaadiyle Küçükkuyu beldesi sahiline getirdiği belirlendi.

Küçükkuyu Beldesi Jandarma Karakolu'na götürülen kaçaklara gıda paketleri dağıtıldı. Kaçaklar, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

DHA