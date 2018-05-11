Çanakkaleli 100 öğrenci Diyarbakır'ı gezecek
İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Çanakkale’den 100 öğrenci Diyarbakır’a geldi. Diyarbakır’da 4 gün kalacak olan öğrenciler, tarihi mekanları gezecek
'BÜYÜK BİR COŞKU VE HEYECAN VAR'
Çanakkale Milli Eğitim Şube Müdürü İdris Akbaş, daha önce Diyarbakır’dan Çanakale’ye giden öğrencilerin de bu gezide yer aldığını ifade ederek öğrencilerin Diyarbakır’da olmaktan büyük bir heyecan duyduklarını söyledi. İdris Akbaş, "Proje kapsamında Çanakkale şehitler diyarı olmak üzer, birçok kentte misafiri ağırladık. Diyarbakır Valiliği, 100’ü öğrenci 10’u da görevli olmak üzere 110 kişiyi davet etti. Dünden bu yana yoğun bir şekilde mihmandarlığın en güzel örneğini sergilediler. Bu geziye büyük bir değer atfediyoruz. Çocuklarımız Diyarbakır’da olmaktan büyük bir heyacan yaşıyor. Çanakkale’den yola çıktığımızdan beri çocuklarımızın velileri bizleri takip ediyorlar. Öğrencilerimizin tamamı Diyarbakır’a ilk kez geliyorlar. Bu proje büyük bir proje. Projenin sahaya yansıdığını görüyoruz. Çocuklarımız bir etkileşim ve bir kaynaşma içerisindeler. Dünden beri Çanakkale’de ağırladığmız Diyarbakırlı çocuklarımız da bizimle birlikteler. Büyük bir coşku ve büyük bir heyecan var" dedi.
Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)