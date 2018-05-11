Çanakkaleli 100 öğrenci Diyarbakır'ı gezecek



'BÜYÜK BİR COŞKU VE HEYECAN VAR'

Senim Tanay

İçişleri Bakanlığı’nca hayata geçirilenprojesi kapsamında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden belirlenen 21 ilden, 15 yaş ve altı okul çağında olan öğrencilerin Türkiye’nin farklı şehirlerine ziyaretleri sürüyor. Proje kapsamında Çanakkale’den 100 öğrenci Diyarbakır’a geldi. Program kapsamında gelen öğrencilere, rehberler eşliğinde kentin tarihi yerleri gezdirildi.Çanakkale Milli Eğitim Şube Müdürü İdris Akbaş, daha önce Diyarbakır’dan Çanakale’ye giden öğrencilerin de bu gezide yer aldığını ifade ederek öğrencilerin Diyarbakır’da olmaktan büyük bir heyecan duyduklarını söyledi. İdris Akbaş,dedi.