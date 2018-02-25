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Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Ağabeyim intihar etti

Her açıklaması tartışma yaratan Canan Karatay'dan yine tartışma yaratacak bir iddia geldi. "Günümüzde peynir-ekmek gibi antidepresan kullanılıyor" diyen Canan Karatay, "Tabii ki işe yaradığı da oluyor ama kişiliği bozduğu, intihara sürüklediği de oluyor. Ben iki aile büyüğümü de antidepresan yüzünden kaybettim" şeklinde konuştu.

25 Şubat 2018, Pazar 12:30
Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Ağabeyim intihar etti
Hürriyet gazetesinden Ayşe Arman'a konuşan Canan Karatay, bu kez antidepresanlarla ilgili çarpıcı sözler sarf etti.

İşte röportajın o bölümü:

Günümüzde peynir-ekmek gibi antidepresan kullanılıyor. Tabii ki işe yaradığı da oluyor ama kişiliği bozduğu, intihara sürüklediği de oluyor.

Ben iki aile büyüğümü de antidepresan yüzünden kaybettim. Biri ağabeyimdi, intihar etti. Babamı kaybettiğimizde, o 25, ben 24 yaşındaydım. Tıp öğrencisiydik. Herkes babasını kaybedince üzülür, biz de çok sarsıldık. Ağabeyim depresyona girdi.

Bu da normal. Normal olmayan, depresyon yaşıyor diye dönemin en önemli hekimlerinin ona üç ayrı antidepresan vermesi. Ve o ilaçlar onu kötü etkiledi, sonunda da intihar etti. Diğer aile büyüğüm de halamın oğluydu. O da antidepresan kullanıyordu. Bağırsak felci oldu.
 


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