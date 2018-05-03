Canan Karatay'dan olay yaratacak ramazan tavsiyesi: Tuzlu su için

Canan Karatay'ın önerdiği kaya tuzu faydalı mı yoksa zararlı mı?

Kaya tuzu tartışmasına Yavuz Dizdar da katıldı: Canan Karatay'a saygısızlık ediyorlar

'GAZLI İÇECEKLERDEN UZAK DURUN'

Senim Tanay

Tekirdağ'da düzenlenen Yerel Tohum Şenliği için Tekirdağ’a gelen, ramazan için vücudun şimdiden hazırlanması gerektiğini belirtti. Canan Karatay, "Ramazana şimdiden hazırlanmamız lazım. Hep onu söylüyorum; önceden hazırlanmamız lazım. En önemlisi susuz kalmamak. Ramazanda 12-18 saat oruç tutuluyor. Susuzluk aslında en büyük sıkıntı çünkü akşama doğru başlayan baş ağrısının sebebi susuzluktur. Fakat daha önceden vücudumuz iyi biri şekilde sulandırılırsa... Fakat su tek başına değil, tuzla su birlikte vücuda girmeli. Vücudumuzun yüzde 60'ı sudur. Fakat bu sadece su değil. Tuzlu su, kaya tuzu ile birlikte. Bol kaya tuzu yemeklere koyulabilir. Şimdiden kaya tuzlu ayran içilebilir. Tabii ki su içilirse vücut hazırlanır. Dinçleşir, gençleşirsiniz" dedi.Oruç tutarken sağlıklı bir sahur yapmanın önemine de değinen Prof.Dr. Canan Karatay, “Sağlıklı olan zaten günde iki öğün yemektir. Ramazanda da sahurda da çok güzel bir şekilde Karatay kahvaltısı yapılabilir. Bol tereyağlı, bol zeytinyağlı, zeytin ve bir de peynir çok önemli. Tabii köfte de yapılabilir. Bunlar bol bol yenilebilir. Şimdi ramazan geliyor, bunlar sabah kahvaltısında çok fazla yenilebilir. Su içilebilir, süt içilebilir, çay içilebilir. Çay tabii ki şekersiz olacak ve lütfen gazlı, şekerli içeceklerden uzak duralım. Bunlar ramazan boyunca herkesi susatır ve baş ağrısı yapar” dedi.