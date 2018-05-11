Canan Karatay: Et yoksa kemik yiyin



“MODERN TIP DİYE BİR ŞEY YOK"



“3 BEYAZDAN UZAK DURUN"



"ET ALAMIYORSANIZ KEMİK ALIN"

Can Hakman

tarafından düzenlenen okur-yazar buluşması etkinliği'nde sürüyor. Bu kapsamda kente gelen iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı, Düzcelilere sağlık hakkında açıklama yaptı.Kurtlu elma’ önerisini bir kez daha hatırlatan Karatay, "Kurtlu elma yiyin diyorum. Ama elmayı ısırdığınız zaman kurdun yarısını elmada görmeyin diyorum" dedi.Prof. Dr. Karatay, dünyada teknolojinin çok ilerlediğini ama tıbbın ilerlemediğine işaret ederek “Modern tıp diye bir şey yok. Tıp ilerlemedi, teknoloji ilerledi. Her türlü teknoloji ilerledikçe de hastalıklar arttı. O halde bütün gelişmiş ülkeler, devlet ve hükümetler sağlık kara deliklerini kapatmak için halk sağlığı, hastalanmama üzerinde artık yatırımlar yapmaya başladı. Bizde eski hekim olarak böyle eğitilmiştik. Ben onları anlatıyorum. Yani benim anlattığım yeni bir şey değil. Yeni yetişmiş hekimlerin ilk duyduğu zaman şok geçirdiği şeyler çocukluğumuzdan beri yememiz, içmemiz, büyümemiz. Çocukluktan beri 50 yıl önceki hekimlik. Şimdi gösterildi ki istikbalimiz yani geleceğimiz bağırsaklarımızda. Bağırsaklarımız çok önemli bir organ” dedi.Canan Karatay, 3 rafine beyazın bağırsaklarımız içerisinde bulunan dost hücreleri yok ettiğini belirterek “Hangi 3 beyaz. Rafine olmuş yani fabrikaya girmiş çıkmış beyaz şeker, fabrikaya girmiş, çıkmış rafine olmuş unlar. Rafine olmuş tuzlar. Bu yeni bir şey değil eskiden beri biliniyor. Oxford Profesörünün kitabı. 46 seneden beri biliniyor. Beyaz, saf ve öldürücü. Şeker alışkanlığınıza tekme atın. Yani şeker alışkanlığınızı bırakın, çöpe atın demek istiyorum. Özellikle mısır şurubu şekerinin insan vücudunda, insan vücudunun her hücresi için beyaz şekerden 7 kat daha tehlikeli, daha zehir ve daha toksit olduğunu göstermiştir. Mısır şurubu şekeri bağırsaklardaki dost bakterileri öldürerek kronik infermasyon dediğimiz her hücrede kronik yangınları başlatmaktadır. Yediğimiz her şeker, içtiğimiz her gazlı, şekerli içecek. Her türlü rafine olmuş unlar. Şekerli içecekler. Şeker hastası olalım olmayalım kan şekerini yükseltir” ifadelerini kullandı.Kemiğin düşük ısıda pişirilmesi gerektiğini ifade eden Karatay, “Kemik suyu, bana diyorlar ki et diyorsun alamıyoruz. Kemik alın kardeşim. Kemiği her türlü kemiği düşük ısıda pişirip, haşlayıp rahatlıkla her sabah tüketilebilir. Gençlerimizin, çocuklarımızın enerji kaynağıdır. Beyinleri gelişir. Kafaları gelişir ve imtihanlarına daha iyi çalışırlar” şeklinde konuştu.