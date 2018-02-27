Canan Karatay'ın önerdiği kaya tuzu faydalı mı yoksa zararlı mı?

'KAYA TUZU DA SODYUM KLORÜR İÇERİYOR'

TEDAVİDEN VAZGEÇENLER VAR

Senim Tanay

'ınnun sağlıklı olduğu yönündeki açıklamasına tepki gösteren Kalp ve Damar Cerrahı Dr. Bülent Polat, “Kaya tuzu diyerek insanların avuç avuç bol miktarda almalarını tavsiye etmek tıbbi olarak büyük bir yanlış. Bir kalp hastası, bir tansiyon hastası söylenenlere uyup avuç avuç tuz alırsa büyük sıkıntı çıkar” dedi.Dr. Bülent Polat, özellikle kalp ve tansiyon hastalarının tuzun her türünden uzak durması gerektiğini belirterek “Hipertansiyon, kalp, böbrek yetersizliği ve kalp kapakçığı hastalarında tuzu kısıtlıyoruz. Sodyumun su tutucu etkisi bunlarda hayati tehlikeye yol açabilir. Biz bu insanlara tuzu kısıtlarken kaya tuzunu alabilirsiniz dememiz mümkün değil çünkü kaya tuzu da sodyum klorür içeriyor” diye konuştu.Bazı hastalarının medyadaki haber ve demeçlerden sonra hekimlerinin önerdiği tedaviyi uygulamaktan vazgeçtiğine dikkat çeken Dr. Bülent Polat, şunları söyledi: