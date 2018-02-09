Candan Erçetin'in MESAM isyanı

"KAN DEĞİŞİMİNE İHTİYAÇ VAR"

"İKİ DÖNEM PRENSİBİ ŞART"

ORHAN GENCEBAY MESAM BAŞKANLIĞI'NDAN İSTİFA ETMİŞTİ

Arif Sağ'dan Orhan Gencebay'a sert cevap

Orhan Gencebay: Arif Sağ yarım asırdır dostumdu, fakat bu dostluk bitmiştir

Çiğdem Saltık

'daki yönetim krizine (MSG) de sıçradı.Bir grup eser sahibinin desteğiyle değişim hareketi başlatanönemli tespitlerde bulundu:Müzik hepimizin cüzdanına yansımaktadır ve müziği kimsenin cebini incitmeden herkese ulaştırmak mümkündür. Eser sahibinin hayatta kalması zorunluluğunu görmezden gelemeyiz. Mevcut yönetim 12 yıldır görevde. Kan değişimine, çağın dinamizmine ayak uydurmaya ihtiyacımız var. Gelirin toplanma aşaması dahi problemli.Problemler üzerinde 6 aydır çok geniş bir kadro, yapıcı çözümlere odaklı çalışıyor. MSG koltuğunun bir makam değil, hizmet koltuğu olabilmesi için amacımız yönetim kurulunda en fazla iki dönem prensibi oluşturmak. Makul olmayan telif taleplerinin işletmeleri kaldıramayacakları maliyetler sebebiyle mağdur etmesi önlenmeli.harekete liderlik yapmayı eser sahiplerinin ekonomik sıkıntılar çektiğine şahit olduğu için kabul ettiğini söyledi.bu ayın başlarında'nde () iki yıldır üstlendiği yönetim kurulu başkanlığından istifa etmişti., sosyal medyaya sızan istifa dilekçesinde, ''Bir sanatçı topluluğuna yakışmayacak davranışlarla karşılaştım. Şeffaf ve denetime açık yönetim olmasını, toplantıların kayıt altına alınmasını istedim ama kabul edilmedi'' ifadelerini kullanmıştı.istifa dilekçesini ''MESAM, etnik köken ve inanç üzerinden örgütlenerek faaliyette bulunulacak veya ele geçirilecek bir kurum değildir. 'Benim adamlarım' veya 'Bize oy verecekler' gibi söylemleri kabul etmem mümkün değildir. Üyelerin siyasi görüşü, inancı, kültürü ne olursa olsun; hepsi bizim için değerli, hepsi bizim başımızın tacıdır. Onların arasında kaynaşmayı sağlamak, sadece benim değil, hepimizin görevi'' diye sürdürmüştü.Orhan Gencebay'ın ardından 4 yönetici daha MESAM'dan istifa etmişti.