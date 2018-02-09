Candan Erçetin'in MESAM isyanı

MESAM
'daki yönetim krizi Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'
ne (MSG) de sıçradı.
Bir grup eser sahibinin desteğiyle değişim hareketi başlatan Candan Erçetin
önemli tespitlerde bulundu:
"KAN DEĞİŞİMİNE İHTİYAÇ VAR"
Müzik hepimizin cüzdanına yansımaktadır ve müziği kimsenin cebini incitmeden herkese ulaştırmak mümkündür. Eser sahibinin hayatta kalması zorunluluğunu görmezden gelemeyiz. Mevcut yönetim 12 yıldır görevde. Kan değişimine, çağın dinamizmine ayak uydurmaya ihtiyacımız var. Gelirin toplanma aşaması dahi problemli.
"İKİ DÖNEM PRENSİBİ ŞART"
Problemler üzerinde 6 aydır çok geniş bir kadro, yapıcı çözümlere odaklı çalışıyor. MSG koltuğunun bir makam değil, hizmet koltuğu olabilmesi için amacımız yönetim kurulunda en fazla iki dönem prensibi oluşturmak. Makul olmayan telif taleplerinin işletmeleri kaldıramayacakları maliyetler sebebiyle mağdur etmesi önlenmeli.
Candan Erçetin
harekete liderlik yapmayı eser sahiplerinin ekonomik sıkıntılar çektiğine şahit olduğu için kabul ettiğini söyledi.
ORHAN GENCEBAY MESAM BAŞKANLIĞI'NDAN İSTİFA ETMİŞTİ
Orhan Gencebay
bu ayın başlarında Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği
'nde (MESAM
) iki yıldır üstlendiği yönetim kurulu başkanlığından istifa etmişti.
Orhan Gencebay
, sosyal medyaya sızan istifa dilekçesinde, ''Bir sanatçı topluluğuna yakışmayacak davranışlarla karşılaştım. Şeffaf ve denetime açık yönetim olmasını, toplantıların kayıt altına alınmasını istedim ama kabul edilmedi'' ifadelerini kullanmıştı.
Orhan Gencebay
istifa dilekçesini ''MESAM, etnik köken ve inanç üzerinden örgütlenerek faaliyette bulunulacak veya ele geçirilecek bir kurum değildir. 'Benim adamlarım' veya 'Bize oy verecekler' gibi söylemleri kabul etmem mümkün değildir. Üyelerin siyasi görüşü, inancı, kültürü ne olursa olsun; hepsi bizim için değerli, hepsi bizim başımızın tacıdır. Onların arasında kaynaşmayı sağlamak, sadece benim değil, hepimizin görevi'' diye sürdürmüştü.
Orhan Gencebay'ın ardından 4 yönetici daha MESAM'dan istifa etmişti.
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