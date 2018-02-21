Caner Cindoruk'un sahtecilik davasında flaş gelişme



TAZMİNAT HAKKI

Farah Zeynep Abdullah ile Caner Cindoruk ayrıldı

En başarılı erkek oyuncu ödülü Caner Cindoruk'un

Elif Bayram

Oyuncuile "Biz Oyuncular Sahne Sanatları" adlı şirketin yetkilisi Saide Nilüfer Bıyıklı arasında 2008'de sözleşme imzalandı. Caner Cindoruk, firmanın yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle sözleşmeyi feshetti. Saide Nilüfer Bıyıklı, erken fesih davası açtı ve zarara uğradığını gösteren makbuzları mahkemeye sundu.Caner Cindoruk, makbuzlardaki imzaların kendisine ait olmadığını savcılığa bildirdi. Bu arada Caner Cindoruk'un30 bin lira cezai şart parası ödemesine karar verildi, para ödendi. Oyuncunun şikâyeti üzerine hazırlanan bilirkişi raporunda, makbuzlardaki imzaların sanatçıya ait olmadığı ortaya konuldu. Bu kez Saide Nilüfer Bıyıklı hakkındasuçundan dava açıldı.İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davadaberaat edince, Cindoruk kararı temyiz için İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. İstinaf, Saide Nilüfer Bıyıklı'nın beraat kararınılehine bozdu. Bozma kararının ardından dava yeniden görülmeye başlandı. Mahkeme, sanık Saide Nilüfer Bıyıklı hakkında ceza verirse Caner Cindoruk'un daha önce ödediği 30 bin liralık cezai şart parasını geri alabileceği, ayrıca karşı dava açarak tazminat isteme hakkı doğacağı iddia edildi. (Sabah)