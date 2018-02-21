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Caner Cindoruk'un sahtecilik davasında flaş gelişme

Oyuncu Caner Cindoruk’un sözleşme feshettiği şirkete, açtığı ‘özel belgede sahtecilik’ davasında lehine karar çıktı. Caner Cindoruk 30 bin TL’sini geri alabilir

Caner Cindoruk'un sahtecilik davasında flaş gelişme
Oyuncu Caner Cindoruk ile "Biz Oyuncular Sahne Sanatları" adlı şirketin yetkilisi Saide Nilüfer Bıyıklı arasında 2008'de sözleşme imzalandı. Caner Cindoruk, firmanın yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle sözleşmeyi feshetti. Saide Nilüfer Bıyıklı, erken fesih davası açtı ve zarara uğradığını gösteren makbuzları mahkemeye sundu.

Caner Cindoruk, makbuzlardaki imzaların kendisine ait olmadığını savcılığa bildirdi. Bu arada Caner Cindoruk'un Saide Nilüfer Bıyıklı'ya 30 bin lira cezai şart parası ödemesine karar verildi, para ödendi. Oyuncunun şikâyeti üzerine hazırlanan bilirkişi raporunda, makbuzlardaki imzaların sanatçıya ait olmadığı ortaya konuldu. Bu kez Saide Nilüfer Bıyıklı hakkında 'özel belgede sahtecilik' suçundan dava açıldı.


TAZMİNAT HAKKI


İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada Saide Nilüfer Bıyıklı beraat edince, Cindoruk kararı temyiz için İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. İstinaf, Saide Nilüfer Bıyıklı'nın beraat kararını Caner Cindoruk lehine bozdu. Bozma kararının ardından dava yeniden görülmeye başlandı. Mahkeme, sanık Saide Nilüfer Bıyıklı hakkında ceza verirse Caner Cindoruk'un daha önce ödediği 30 bin liralık cezai şart parasını geri alabileceği, ayrıca karşı dava açarak tazminat isteme hakkı doğacağı iddia edildi. (Sabah)



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