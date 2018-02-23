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Caner Erkin’den Şükran Ovalı’ya yaklaşık 9 milyon TL’lik jest!

Geçtiğimiz yıl eşi için Miami'deki Porsche Design Tower'dan 7 milyon dolara (yaklaşık 26 milyon 500 bin TL) lüks bir rezidans satın alan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, Şükran Ovalı için yine kesenin ağzını açtı.

Caner Erkin’den Şükran Ovalı’ya yaklaşık 9 milyon TL’lik jest!
2016’da Şükran Ovalı’yla Çeşme Paşalimanı’nda lüks bir villa kiralayan ünlü futbolcu Caner Erkin, aynı yerde ev sahibi olmaya karar verdi.

Erkin, İzmirli olan eşinin memleketinden alacağı yazlık ev için de kolları sıvadı. Bu yaz eşiyle kiralık ev yerine kendi yazlıklarında tatil yapmak isteyen Caner Erkin, Paşalimanı’nda 6 odalı lüks bir villayı çok beğendi.
 

2 MİLYON 300 BİN DOLAR


İlk fırsatta lüks dubleks villayı güzel oyuncuya da göstermeyi planlayan futbolcunun, Ovalı’ya jesti için ayırdığı bütçe ise dudak uçuklatacak cinsten…  Öyle ki Erkin’in Ovalı için almayı düşündüğü villanın fiyatı tam 2 milyon 300 bin dolar yani 8 milyon 745 bin TL.

Ocak 2017’de Roma’da dünya evine girdiği ünlü oyuncuyla bu yaz yeni yazlıklarında tatil yapmayı planlayan futbolcunun bu jesti “Erkin çiftinin aşk çeşmesi akmaya devam ediyor” dedirtti.

Bu arada Erkin, 2016’da boşandığı Asena Atalay için de 2014’te İzmir’de villa kiralamıştı. İzmirli olan Atalay’ın memleketinden yazlık kiralayan Erkin’in şimdiki eşi Ovalı için de yine aynı yeri tercih etmesi “Caner’in kaderi, İzmirli güzellerde” dedirtti.


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