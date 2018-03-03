Caner Erkin'e kötü haber!

Düzenlenen iddianamede, Caner Erkin
'şüpheli' sıfatıyla, Mete Kalkavan
ise 'mağdur' sıfatıyla yer aldı. Kalkavan şikayetçi olmadı. Ancak Caner
hakkında 'Kamu Görevlisine-Müsabaka Hakemine Yönelik Görevinden Dolayı Alenen Hakaret' suçu kapsamında dava açıldı.
ORMAN MORAL VERDİ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman
, kupa derbisinde Fenerbahçe ile berabere kalarak, final yolunda avantajı ezeli rakibe kaptıran siyah-beyazlı oyunculara moral verdi. Dün tesislere gelen Orman, "Moralinizi bozmanıza gerek yok. Yine Beşiktaş'ı şampiyon yapacağınıza inancımız tam" ifadelerini kullandı.
(Sabah)
Erdinç Şahin