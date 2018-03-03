Caner Erkin'e kötü haber!

ORMAN MORAL VERDİ

Erdinç Şahin

Düzenlenen iddianamede,'şüpheli' sıfatıyla,ise 'mağdur' sıfatıyla yer aldı. Kalkavan şikayetçi olmadı. Ancakhakkında 'Kamu Görevlisine-Müsabaka Hakemine Yönelik Görevinden Dolayı Alenen Hakaret' suçu kapsamında dava açıldı.Beşiktaş Başkanı, kupa derbisinde Fenerbahçe ile berabere kalarak, final yolunda avantajı ezeli rakibe kaptıran siyah-beyazlı oyunculara moral verdi. Dün tesislere gelen Orman, "Moralinizi bozmanıza gerek yok. Yine Beşiktaş'ı şampiyon yapacağınıza inancımız tam" ifadelerini kullandı.(Sabah)