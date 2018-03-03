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Caner Erkin'e kötü haber!

Dokuzuncu hafta oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddiasıyla kamera görüntülerinden 6 maç ceza alan Caner Erkin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmıştı.

Caner Erkin'e kötü haber!
Düzenlenen iddianamede, Caner Erkin 'şüpheli' sıfatıyla, Mete Kalkavan ise 'mağdur' sıfatıyla yer aldı. Kalkavan şikayetçi olmadı. Ancak Caner hakkında 'Kamu Görevlisine-Müsabaka Hakemine Yönelik Görevinden Dolayı Alenen Hakaret' suçu kapsamında dava açıldı.
 

ORMAN MORAL VERDİ


Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kupa derbisinde Fenerbahçe ile berabere kalarak, final yolunda avantajı ezeli rakibe kaptıran siyah-beyazlı oyunculara moral verdi. Dün tesislere gelen Orman, "Moralinizi bozmanıza gerek yok. Yine Beşiktaş'ı şampiyon yapacağınıza inancımız tam" ifadelerini kullandı.

(Sabah)


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