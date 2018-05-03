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Caner Toygar, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu (Caner Toygar kimdir?)

Evlilik programlarıyla ünlenen Caner Toygar, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

03 Mayıs 2018, Perşembe 09:13
Caner Toygar, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu (Caner Toygar kimdir?)
posta.com.tr / Çiğdem SALTIK

Caner Toygar, AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Caner Toygar, "Ülkemizin zorlu bir dönemden geçtiği bu süreçte millet aşkıyla büyüyen ve bu kutlu yürüyüşe ışık tutan AK Parti ile çocuklarımızın, gençlerimizin daha yeni ufuklara açılması daha güzel yarınlara kavuşması ve daha güçlü bir Türkiye için ben de varım... AK Parti istanbul 3. bölge milletvekili aday adayı Caner Toygar'' dedi.

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İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE BULUNMUŞTU

Caner Toygar, 2003 yılında Biz Evleniyoruz programıyla üne kavuştu. O dönemde Tülin-Caner aşkı herkesin dilindeydi. Fakat ikili büyük sorunlar yaşadı ve evlenemedi.

Caner Toygar daha sonra çeşitli programlarda yer alırken son olarak da Esra Erol'un programına katılıp Berke ile evlendi. Fakat bu evlilik çok kısa sürdü.

Kötü günler geçiren Caner Toygar geçen ay intihar teşebbüsünde bulunmuştu.

Caner Toygar'ın intiharı reklam mı?Caner Toygar'ın intiharı reklam mı?




 


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