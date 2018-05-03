Caner Toygar, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu (Caner Toygar kimdir?)

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Seda Yıldız, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu (Seda Yıldız kimdir?)

İŞTE CANER TOYGAR'IN PAYLAŞIMI:

İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE BULUNMUŞTU

Caner Toygar'ın intiharı reklam mı?

Çiğdem Saltık

'den milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu. Instagram hesabından paylaşımda bulunan, "Ülkemizin zorlu bir dönemden geçtiği bu süreçte millet aşkıyla büyüyen ve bu kutlu yürüyüşe ışık tutan AK Parti ile çocuklarımızın, gençlerimizin daha yeni ufuklara açılması daha güzel yarınlara kavuşması ve daha güçlü bir Türkiye için ben de varım... AK Parti istanbul 3. bölge milletvekili aday adayı Caner Toygar'' dedi., 2003 yılındayla üne kavuştu. O dönemdeherkesin dilindeydi. Fakat ikili büyük sorunlar yaşadı ve evlenemedi.daha sonra çeşitli programlarda yer alırken son olarak dal'un programına katılıpile evlendi. Fakat bu evlilik çok kısa sürdü.Kötü günler geçirengeçen ay intihar teşebbüsünde bulunmuştu.