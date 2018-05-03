Caner Toygar, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu (Caner Toygar kimdir?)

posta.com.tr / Çiğdem SALTIK
Caner Toygar
, AK Parti
'den milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Caner Toygar
, "Ülkemizin zorlu bir dönemden geçtiği bu süreçte millet aşkıyla büyüyen ve bu kutlu yürüyüşe ışık tutan AK Parti ile çocuklarımızın, gençlerimizin daha yeni ufuklara açılması daha güzel yarınlara kavuşması ve daha güçlü bir Türkiye için ben de varım... AK Parti istanbul 3. bölge milletvekili aday adayı Caner Toygar'' dedi.
Seda Yıldız, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu (Seda Yıldız kimdir?)
İŞTE CANER TOYGAR'IN PAYLAŞIMI:
İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE BULUNMUŞTU
Caner Toygar
, 2003 yılında Biz Evleniyoruz programı
yla üne kavuştu. O dönemde Tülin-Caner aşkı
herkesin dilindeydi. Fakat ikili büyük sorunlar yaşadı ve evlenemedi.
Caner Toygar
daha sonra çeşitli programlarda yer alırken son olarak da Esra Ero
l'un programına katılıp Berke
ile evlendi. Fakat bu evlilik çok kısa sürdü.
Kötü günler geçiren Caner Toygar
geçen ay intihar teşebbüsünde bulunmuştu.
Caner Toygar'ın intiharı reklam mı?
Çiğdem Saltık