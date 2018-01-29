Caner Toygar'ın eşi Berke'den şoke eden sözler: Caner beni arabadan atmaya kalktı

Caner Toygar ve Berke Kentli'nin boşanmasında son durum: Caner'in evinden çıkanlar şaşkına çevirdi!

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

"CANER BENİ ARABADAN ATMAYA KALKTI"

DARP RAPORU ALMIŞ

Çiğdem Saltık

Katıldığı yarışma programlarıyla adını duyuranile'un izdivaç programında tanışıp evlenen'den şiddet gördüğünü söyleyerek boşanma kararı almıştı.ekranlarında yayınlananna konuk olanile ilgili ilk kez konuştu., yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.Psikolojik ve fiziksel şiddete uğradığını iddia edenşunları söyledi:"Ben çok severek evlendim. Caner bana ilk zamanlarda merhametli ve iyi yüzünü gösterdi. Caner'i sevdim ve güvendiğim için evlendim. Caner'den evlenmeden önce de şiddet gördüm ama onu değiştirebilirim sandım. Caner bana ilk şiddeti arabada gösterdi, beni arabadan atmaya çalıştı.", şiddet gördüğüne dair darp raporu aldığını da sözlerine ekledi.