Caner Toygar'ın eşi Berke'den şoke eden sözler: Caner beni arabadan atmaya kalktı

Katıldığı yarışma programlarıyla adını duyuran Caner Toygar
ile Esra Erol
'un izdivaç programında tanışıp evlenen Berke
, Caner
'den şiddet gördüğünü söyleyerek boşanma kararı almıştı.
Caner Toygar ve Berke Kentli'nin boşanmasında son durum: Caner'in evinden çıkanlar şaşkına çevirdi!
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
TV8
ekranlarında yayınlanan Gerçeğin Peşinde programı
na konuk olan Berke
, Caner
ile ilgili ilk kez konuştu. Berke
, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
"CANER BENİ ARABADAN ATMAYA KALKTI"
Psikolojik ve fiziksel şiddete uğradığını iddia eden Berke
şunları söyledi:
"Ben çok severek evlendim. Caner bana ilk zamanlarda merhametli ve iyi yüzünü gösterdi. Caner'i sevdim ve güvendiğim için evlendim. Caner'den evlenmeden önce de şiddet gördüm ama onu değiştirebilirim sandım. Caner bana ilk şiddeti arabada gösterdi, beni arabadan atmaya çalıştı."
DARP RAPORU ALMIŞ
Berke
, şiddet gördüğüne dair darp raporu aldığını da sözlerine ekledi.
Çiğdem Saltık