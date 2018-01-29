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Caner Toygar'ın eşi Berke'den şoke eden sözler: Caner beni arabadan atmaya kalktı

Caner Toygar'dan şiddet gördüğünü söyleyen ve canlı yayında gözyaşlarına boğulan Berke, "Caner beni arabadan atmaya kalktı" dedi

29 Ocak 2018, Pazartesi 18:03
Caner Toygar'ın eşi Berke'den şoke eden sözler: Caner beni arabadan atmaya kalktı
Katıldığı yarışma programlarıyla adını duyuran Caner Toygar ile Esra Erol'un izdivaç programında tanışıp evlenen Berke, Caner'den şiddet gördüğünü söyleyerek boşanma kararı almıştı.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

TV8 ekranlarında yayınlanan Gerçeğin Peşinde programına konuk olan Berke, Caner ile ilgili ilk kez konuştu. Berke, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

 "CANER BENİ ARABADAN ATMAYA KALKTI"

Psikolojik ve fiziksel şiddete uğradığını iddia eden Berke şunları söyledi:

"Ben çok severek evlendim. Caner bana ilk zamanlarda merhametli ve iyi yüzünü gösterdi. Caner'i sevdim ve güvendiğim için evlendim. Caner'den evlenmeden önce de şiddet gördüm ama onu değiştirebilirim sandım. Caner bana ilk şiddeti arabada gösterdi, beni arabadan atmaya çalıştı."



DARP RAPORU ALMIŞ

Berke, şiddet gördüğüne dair darp raporu aldığını da sözlerine ekledi.


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