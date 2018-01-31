Caner Toygar'ın eşi Berke: Su alacak paramız bile yoktu

"CANER BENİ ARABADAN ATMAYA KALKTI"

Caner Toygar ve Berke Kentli'nin boşanmasında son durum: Caner'in evinden çıkanlar şaşkına çevirdi!

Çiğdem Saltık

Katıldığı yarışma programlarıyla adını duyuranile'un izdivaç programında tanışıp evlenen'den şiddet gördüğünü söyleyerek boşanma kararı almıştı.ekranlarında yayınlananna konuk olan, ''Caner'le birlikteyken afedersiniz su alacak paramız bile yoktu. Gidip çalışayım deyince tepki gösterdi bana. Eşim bana saygılı, hürmetini hiçbir zaman esirgemediği taktirde ben ekmek de yerim zeytin de, yağmurun altında da yürürüm.'' dedi.Berke geçen gün de Caner Toygar tarafından şiddete uğradığını şu sözlerle anlatmıştı:"Ben çok severek evlendim. Caner bana ilk zamanlarda merhametli ve iyi yüzünü gösterdi. Caner'i sevdim ve güvendiğim için evlendim. Caner'den evlenmeden önce de şiddet gördüm ama onu değiştirebilirim sandım. Caner bana ilk şiddeti arabada gösterdi, beni arabadan atmaya çalıştı."