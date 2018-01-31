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Caner Toygar'ın eşi Berke: Su alacak paramız bile yoktu

Eşi Caner Toygar'dan şiddet gördüğünü söyleyen Berke Kentli, onunla birlikte olduğu dönemlerde yaşadığı sıkıntıları anlattı

31 Ocak 2018, Çarşamba 15:10
Caner Toygar'ın eşi Berke: Su alacak paramız bile yoktu
Katıldığı yarışma programlarıyla adını duyuran Caner Toygar ile Esra Erol'un izdivaç programında tanışıp evlenen BerkeCaner'den şiddet gördüğünü söyleyerek boşanma kararı almıştı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Gerçeğin Peşinde programına konuk olan Berke, ''Caner'le birlikteyken afedersiniz su alacak paramız bile yoktu. Gidip çalışayım deyince tepki gösterdi bana. Eşim bana saygılı, hürmetini hiçbir zaman esirgemediği taktirde ben ekmek de yerim zeytin de, yağmurun altında da yürürüm.'' dedi.



"CANER BENİ ARABADAN ATMAYA KALKTI" 

Berke geçen gün de Caner Toygar tarafından şiddete uğradığını şu sözlerle anlatmıştı:

"Ben çok severek evlendim. Caner bana ilk zamanlarda merhametli ve iyi yüzünü gösterdi. Caner'i sevdim ve güvendiğim için evlendim. Caner'den evlenmeden önce de şiddet gördüm ama onu değiştirebilirim sandım. Caner bana ilk şiddeti arabada gösterdi, beni arabadan atmaya çalıştı."



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