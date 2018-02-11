Canikli: 15 Temmuz'da kaybolan silahlar aranıyor

Nazlı Erdol

, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün soru önergesine yanıt verdi.nin yaşandığı gece TSK'ya ait bazı silahların kaybolduğunu ve bunların ülke genelinde arandığını belirten Canikli, silahların miktarı ve türü konusunda bilgi vermedi.NTV'nin aktardığına göre Canikli, söz konusu silah ile mühimmatınve'na ait kayıp-çalıntı arama sistemlerine girişleri yapılarak ülke genelinde arandığını söyledi.Bakan Canikli, "Kayıp silah-mühimmat listesi güncel tutulmakta, tüm yurtta ele geçirilen silah-mühimmatla karşılaştırılmakta, seri-lot numaraları eşleşen malzemeler envantere dahil edilmektedir" dedi.