Canikli ile ABD'li mevkidaşı Mattis'in görüşmesi sona erdi

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Mehmet Nuri Turan

Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarına katıldı. NATO Karargahı'nda çeşitli temaslarda bulunan Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda yer aldı.Savunma Bakanları Çalışma Yemeği'ne iştirak eden Canikli, ardından çekilen "aile fotoğrafı"nda yer aldı.Canikli, daha sonra Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları Çalışma Oturumu'na katıldı.Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile de bir araya gelen Canikli'nin, programı kapsamında ABD Savunma Bakanı Mattis ile görüşmesi ise TSİ 20.10'da başladı.Görüşme 21.10 sularında sona erdi.AA