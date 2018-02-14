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Canikli ile ABD'li mevkidaşı Mattis'in görüşmesi sona erdi

Milli Savunma Bakanı Canikli ile ABD Savunma Bakanı Mattis'in, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki görüşmesi sona erdi

14 Şubat 2018, Çarşamba 21:10
Canikli ile ABD'li mevkidaşı Mattis'in görüşmesi sona erdi
Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarına katıldı. NATO Karargahı'nda çeşitli temaslarda bulunan Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda yer aldı.

Savunma Bakanları Çalışma Yemeği'ne iştirak eden Canikli, ardından çekilen "aile fotoğrafı"nda yer aldı.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Canikli, daha sonra Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları Çalışma Oturumu'na katıldı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile de bir araya gelen Canikli'nin, programı kapsamında ABD Savunma Bakanı Mattis ile görüşmesi ise TSİ 20.10'da başladı.

Görüşme 21.10 sularında sona erdi.

AA


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