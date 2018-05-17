'Canım' diyen garsona kurşun yağdırdı

Safranbolu'da sabah saatlerinde kahvaltı yapmak üzere bir otele giden Abdulkerim Yalçın (40) ve arkadaşı Veysel Deri (51) iddiaya göre otel çalışanlarından kahvaltı istedi. Yalçın ve Deri, kahvaltıyı yaptıktan sonra otelden ayrıldığı sırada, arkalarından gelen garson Metehan Ertan’la tartışan Yalçın, üzerindeki silahla garsonu bacağından yaraladı.

BACAKLARINDAN VURDU

Bu sırada diğer otel çalışanları durumu polis ve 112 ekiplerine haber verirken, Abdulkerim Yalçın ve arkadaşı Veysel Deri olay yerinden otomobille kaçtı. Üzerine sıkılan 5 mermiden 3’ü bacaklarına isabet eden garson, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sırada plakası belirlenen otomobil ile kaçan saldırganları ise Karabük çıkışında Karabük Bölge Trafik ekipleri tarafından yakalandı.

Otomobilde bulunan iki kişi gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı belirlenen 9 mm çapındaki tabanca ise otomobilde kapının cep kısmında ele geçirildi.

'CANIM' DEDİ AYAKLARINA SIKTIM

Bu sırada bölge trafik ekiplerince gözaltına alınan ve olayı gerçekleştiren Yalçın, polislere ilk ifadesinde garsonun hal ve hareketlerinin hoşuna gitmediğini ve kendisine ‘Canım’ dediğini söylediğinden sinirlenerek ayaklarına sıktığını söylediği öğrenildi.

Burada ilk ifadeleri alınan Yalçın ve Deri daha sonra Safranbolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.