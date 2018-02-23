'Canım Kızım Okulda' kampanyasıyla 90 öğrenci okula döndü

20'YE YAKIN SEMİNER DÜZENLENDİ

KIZ ÇOCUKLARININ OKULDAN UZAKLAŞMA NEDENLERİ

Senim Tanay

’nin Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selçuk Ilgaz ve ekibi, çeşitli nedenlerden dolayı okula gitmeyen ya da az devam eden kız öğrencilerin okula devamının sağlanması amacıyla "Canım Kızım Okulda" projesini hazırladı.Avrupa Birliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca finanse edilen 192 bin euro bedelindeki proje kapsamında Ilgaz başkanlığındaki ekip, öncelikle Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde ortaokula gitmeyen ya da devamsızlık yapan yaklaşık 500 öğrenci tespit etti.Ekiptekiler, mahalle muhtarlarının yardımıyla ikna edilen 150 öğrencinin ailesiyle görüşüp kızların okula devamsızlık nedenlerine ilişkin anket yaptı.Bu süreçte kızlarını okula göndermeyen ailelerin farkındalık düzeyini artırmak için 20'ye yakın konuda seminer düzenlendi. Bu seminerler ve yapılan görüşmeler sonucu aileleri ikna edilen 90 kız çocuğu yeniden okula başladı.Proje koordinatörü de olan Yrd. Doç. Dr. Ilgaz, ortaokul çağındaki kız öğrencilerin okula gitmediğinin tespitiyle bu sorununun önüne geçmek için proje hazırladıklarını belirterek "Eğitim sitemindeki sorunlara baktık ve 500 kızın okula devam etmediğini ya da az gittiğini gördük. Çocukların okula kazandırılması amacıyla 'Canım Kızım Okulda' projemizle Allah'a şükür 90 kızımız okuluna döndü" dedi.Yrd. Doç. Dr. Ilgaz, anket sonuçlarına göre kız çocuklarının okula gitmeme ya da ailelerince gönderilmeme sebeplerini şöyle sıraladı: