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Çankaya'da 30 bin kitaplı kütüphaneye büyük rağbet

 Çankaya Belediyesi'nin 2 yıl önce hizmete açtığı Oğuz Tansel Semt Kütüphanesi yaklaşık 30 bin kitap ile halka hizmet veriyor

13 Şubat 2018, Salı 16:37
Çankaya'da 30 bin kitaplı kütüphaneye büyük rağbet
Son günlerde temizlik işçilerinin çöpten topladığı kitaplarla oluşturulan ve dünyanın ilgisini çeken kütüphanenin yanı sıra Çankaya Belediyesi Oğuz Tansel Semt Kütüphanesi de rağbet görüyor.

Yaklaşık 30 bin kitabın bulunduğu kütüphane her gün 10.00-17.00 saatleri arası açık. 2 yıldır hizmet veren kütüphanede Çiğdemim Derneği üyeleri gönüllü olarak hizmet veriyor. Çeşitli konularda kitapların yer aldığı kütüphane bölgede yaşayan üniversite öğrencilerine de ders çalışma ortamı sağlıyor.

YAZ KIŞ UĞRAK NOKTA

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in bölge halkının proje ve önerilerini uygulamak amacıyla halk oylamasını ilk kez başlattığı Çiğdem Mahallesi’nde uygulanan projede yer alan kütüphane, vatandaşların yaz kış uğrak noktası oluyor.

Yapılan referandum sonucunda alanda yer alan spor tesisleri bölge halkının kararıyla Can Yücel Parkı’na, soyunma odaları da kütüphaneye dönüştürülmüştü.
 


 


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