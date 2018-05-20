Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte jüri üyeliğini Cahit Berkay, İskender Paydaş, Kurtalan Ekspres gitaristi Ahmet Güvenç, Gülçin Ergul ve Umut Kuzey yaptı. 15 grubun performans sergilediği yarışma, Türk Rock Müziği'nin kraliçesi Şebnem Ferah konseri ile tamamlandı.





Sol tarafındaki Anıtkabir manzarasına karşı Izmir Marşı'nı seslendiren sanatçı binlerce Ankaralının kendisine eşlik etmesiyle unutulmaz bir konsere daha imza attı.



