Çankırı'da feci kaza! 4 kardeşten 3'ü öldü

Çankırı'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kardeşten 3'ü öldü, biri ağır yaralandı

17 Mayıs 2018, Perşembe 16:03 Son Güncelleme: 17 Mayıs 2018, Perşembe 16:36
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Gümüşhane'den İstanbul'a giden Birol Altuntaş (28) idaresindeki 34 PF 0507 plakalı otomobil, Ilgaz-Çerkeş karayolunun Atkaracalar mevkisinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki ağabeyleri Erol (34) ve Engin Altuntaş (38) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücünün kardeşi Şenol Altuntaş (24), 112 Acil Servis ekibince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazeleri, Atkaracalar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA

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