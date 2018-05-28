CANLI! Aziz Yıldırım konuşuyor

2-3 Haziran'da yapılacak olan ve sarı lacivertli camianın merakla beklediği kritik seçim öncesi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, TRTSpor'da yayınlanan Basın Tribünü programında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Yıldırım'ın açıklamaları:

Fenerbahçe için çok önemli bir kongre gündemi başladı. Bu sürecin hayırlı olmasını, kim seçilirse seçilsin diğer tarafı tebrik etmesini temenni ederim. Kongreyi statta yapacağız. Salon yetersiz geleceği için böyle bir karar aldık.

'ALİ KOÇ'A DA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM'

Saha Avrupa'dan gelen bir malzemeyle kaplanacak. Fenerium Tribünü tarafında yapılacak. Oy verecek kişiler girerken kartlarını alacaklar. Turnikeden kartla geçecekler. İsteyenler tribünde oturup kongreyi izleyecekler. Başka düzenlenmesi gerekenler olursa divan başkanı karar verecektir. Bu şekilde olacak ve böyle bitecektir. Ali Koç'a da hayırlı olmasını diliyorum.

Sandık sayısının yeterli olup olmayacağı sorusu üzerine; 'Fenerbahçe yönetimi bunu organize etmiyor. Personel tarafından düzenleniyor. Yetişmiş personel sorumlu bundan. Sicil Kurulunun idaresinde yapılıyor. Yönetim olarak şu kadar sandık koyun demedik. Tüzükte kaç kişinin olacağı belli. Ona göre yapılıyor. Mimar hanımla sandıkları düzenlemişler.

'KAÇ KİŞİ KATILIR BELLİ OLMAZ'

Gerekli dökümanları da hazırlayıp üyelere göndermişler. Vefa Bey'le bir toplantı yapıp bu süreçte bilgi aldım. Bu sürece karışmak istemiyorum. Yetkililer gerekeni yapacaklar. Sayımlar da 3 tane zarf olacak. Sandık Kurul başkanı ve üyeleri, hüviyet karşılığında zarflara konacak belgeleri verip.

Kapalı kabin içinde siz istediğiniz oyu koyup getirip, oyunuzu atıp, işlemin bittiğine dair imzayı atacaksınız. İki aday olduğu için çok çabuk belli olacaktır. Oy atacak kalmayacaksa hemen sandık açılmaya başlanır. 26.000 katılım hakkı var ama kaç kişi katılır belli olmaz. Tahminim bu civarda olacaktır.

'BENİM VAADİM YOK'

Sayın Ali Koç'un 1.5 sene öncesinde yaptığı açıklamalarıyla onlar yönünden başladı çalışmalar. Bizim haziran ayında başladı çalışmalarımız. Kalabalık ve tecrübeli bir ekiple %70 yakın bir üye sayısıyla çalışmalara başladık.

Herkes bir şey vaadedeyor mu? Benim vaadim yok. Şunu yapacağız falan yok. Bir hikaye yaşandı. Bu hikayede sevinç hüzün her şey var. 3 Temmuz'da bu camia çok acılar çekti. Bu ülke FETÖ örgütü tarafından ele geçir ve yok etme amacıyla operasyonlar yaptı. Biz bu süreçte hepimiz dik durduk. Bu şike değildi. Bu camiayı ele geçirmekti. Bizi ele geçirdikten sonra diğer kulüpleri de ele geçirmekti amaçları. O dönemde Kulüpler Birliği başkanıydım. Bunu ele geçirmek istediler. Bu örgüt spor pastasından pay almak için idare etmek için yaptılar bunu.

'NE ŞİKESİ MEMLEKET ELDEN GİDİYOR'

Biz Vatan'da Metris'te her yerde bunun bir şike değil kumpas davası olmadığını söyledik. Bunu bütün hakimlere savcılara söyledi. 14 Temmuz'da mahkemede 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dedim. Çünkü bu operasyonu gördüm. Fenerbahçe bunun ardından güç kaybetti. Fenerbahçe'nin değer 600 milyon dolara düştü. Büyük maddi kayıplar oldu. 2 defa hakettiği halde Şampiyonlar Ligi'ne 1 defa Avrupa Ligi'ne gidemedi.

Sonra okula giden çocuklarımızı siz şikecisiniz diye manevi olarak taciz ettiler. Büyükler olarak bütün herkes, medya ayağa kalktı şike yaptılar. Onları yapanlar bugün TV'lerde gazetelerde hala yazı yazıp konuşmaya devam ediyorlar.

'FENERBAHÇE'YE ŞART KOŞULMAZ'

Fenerbahçe'nin hepsiyle hesaplaşması lazım. Yargıtay kararı çıktıktan sonra bir maddi manevi hesaplaşma yapılması lazım. Yargıtay kararı tamamen bundan kurtulduğumuzu gösterir. 3 yıl başkan olmak için değil, bu hesaplaşmayı yapmak için adayım. Benim bu süreci Metris'te Vatan'da yaşayanlar yapar bu hesaplaşmayı. Benimle yaşayanlar yapar. Yaşamayanlar bunun peşini bir süre sonra bırakır. Kayıplarını isteyecektir Fenerbahçe camiası. Bunu devletten de isteyecektir. Devlete mahkeme açacağız. Ben sırf bu hesabı sormak için arkadaşlarımla ben adayım. 3 yıl sonra bir daha aday değilim. Bir daha görev almayı düşünmüyorum. Ancak bir şekilde görev alırım, bana ihtiyaç olursa alırım. Fenerbahçe'ye şart koşulmaz.

-Kimsenin konuşmadığı yerlerde Fenerbahçe'nin haklarını savundum.

-Ali Koç her söylenene inanarak kendisini yıpratıyor.







