Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraybosna'da konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Saraybosna Üniversitesince tevdi edilecek fahri doktora töreninde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:
-Bu unvanı hayatım boyunca iftiharla taşıyacağım.
-Balkanlarla sınırı dahi olmayan ülkeler Türkiye'yi Balkanlar'da hasım bir güç gibi göstermeye çalışıyorlar.
-Filistinlilerin tedavisini yapmak istedik vermediler.
-Eğer dünya, BM Güvenlik Konseyi'nin bu 5 üyesine teslim olacak olursa yandık.
-(Mısır, İsrail, ABD) Hani bunların İnsan Hakları Beyannamesine saygıları vardı, hani İnsan Hakları Beyannamesine her zaman, harfi harfine uyma sözleri vardı? Yok. İnanmayın bunlara. Asla bunların böyle bir derdi yok.
-Sürekli sırtı sıvazlanan zalimler, dünyayı hepimiz için yaşanılmaz hale getiriyor. Onun için diyoruz ki, 'Zalimler için yaşasın cehennem.
-Hak ve Adaletin tecellisi için mücadele etmeye devam ediyoruz.
-Coğrafyamızı etkileyen hadiseleri tribünlerden seyretmek yerine elimizdeki imkanları kullanarak çözmeye çalışıyoruz.
-Filistinlilerin kanını dökenlerin canını acıtacak kararlar aldık.
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