Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:





-Bu unvanı hayatım boyunca iftiharla taşıyacağım.





-Balkanlarla sınırı dahi olmayan ülkeler Türkiye'yi Balkanlar'da hasım bir güç gibi göstermeye çalışıyorlar.

-Filistinlilerin tedavisini yapmak istedik vermediler.

-Eğer dünya, BM Güvenlik Konseyi'nin bu 5 üyesine teslim olacak olursa yandık.

-(Mısır, İsrail, ABD) Hani bunların İnsan Hakları Beyannamesine saygıları vardı, hani İnsan Hakları Beyannamesine her zaman, harfi harfine uyma sözleri vardı? Yok. İnanmayın bunlara. Asla bunların böyle bir derdi yok.

-Sürekli sırtı sıvazlanan zalimler, dünyayı hepimiz için yaşanılmaz hale getiriyor. Onun için diyoruz ki, 'Zalimler için yaşasın cehennem.

-Hak ve Adaletin tecellisi için mücadele etmeye devam ediyoruz.

-Coğrafyamızı etkileyen hadiseleri tribünlerden seyretmek yerine elimizdeki imkanları kullanarak çözmeye çalışıyoruz.

-Filistinlilerin kanını dökenlerin canını acıtacak kararlar aldık.

Ayrıntılar geliyor...



