CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Ben ekonomi tahsili gördüm o günden bugüne hocalarımız bize özellikle 'ekonomi cesaret ister' derlerdi. Daha sonra ben siyasi hayatımda ona şunu ilave ederdim; hayatta siyasette cesaret işidir. Bunu göze alamayan buna hiç girmesin. Belli bir bedeli ödemeyi göze alacaksın.

- Biz 81 ili dolaştık. Muhalefetin böyle bir şeyi olmadı. Balumdaki ziyaretimizde gittik gayet güzel vatandaş bizi bağrına basıyor.

'OFİS SİSTEMİ'

-Bilinen veya belirlenen şu biz dersimize iyi çalıştık. Kaç kişiden oluşan bir kabine olacak? Mesela biz unun üzerinde çalışıyoruz. Yardımcı Bakanların dışında şimdi biz yeni sistemde bir ofis sistemi oluşturacağız. Yani çok daha farklı birimleri ofis sistemi üzerinde aktif edeceğiz. İşte bunların detaylarını son düze çıktığımız anda bu çalışmalarda bitmiş olacak ve açıklamış olacağız.

'CUMHUR İTTİFAKI'MIZ ŞU ANA KADAR İYİ YÜRÜDÜ'

-Cumhurbaşkanı sadece kararname çıkarabilir. Kararnameyle her şeyi çözemiyorsunuz kanun gerekli. Güçlü parlamento aritmetiği içinde yasal düzenlemeleri rahat yapalım. Her şeyden önce 300'ün üzerinde, bıçak sırtı değil öyle bir rakamı yakalaması lazım. Cumhur İttifakı'mız şu ana kadar iyi yürüdü. Halkıma rica ediyorum güçlü Cumhurbaşkanı istiyorsanız güçlü Meclis'e ihtiyacımız var.

-Her şeyi KHK ile çözemeyiz, güçlü parlamento gerek.

-Bizim derdimiz başka. Derdimiz şu, biz buraya 16 yılda geldik ama ayaklarımızda prangalar vardı. Birçok defa o prangalar sebebiyle yapmak istediğimiz şeyleri bürokratik oligarşi sebebiyle bu gecikmeli oldu.

-Bazı ülkeler var ki bu oligarşiyi çökertmiştir. Çökertenler de büyümeyi hızlandırmıştır.

AKAR VE FİDAN KABİNEYE GİRECEK' İDDİASI

- Sizden ilk defa duyuyorum. Böyle bir düşünce söz konusu değil. Başkanlık sisteminin uygulandığı yerlerde bu birimler çok önemlidir. Hangi sorumlulukları üstlenerek yerlerini koruyacaklar şu anki çalışmalarda onların içini dolduruyoruz. Yüksek Askeri Şura böyle mi olacak, daha farklı mı? Bakıyoruz bunlara. Bakanlık kesinlikle 20'nin altında olacak. Hükümet'in işlevini ağırlaştırıyor. Bunu indirince bir canlanma geldi. Bakan Yardımcıları olacak, ofisler olacak.

1 VEYA 2 BAŞKAN YARDIMCISI

-Başkan Yardımcısı sayısı hedef bir yada iki. Bunun ilk etabı. Eski yada yeni isimler olabilir bu biraz parlamentonun durumuna bağlı.

'SADECE 7 HAZİRAN'DA DÜŞÜŞ VARDI'

- İstediklerimizi büyük oranda bulduk. 2002’de yüzde 34,3 ile 363 milletvekili çıkardık. 2007’de 341 milletvekili. 2011’de 327. Sürekli artış var. Sadece 7 Haziran'da bir düşüş vardı. Onu da Kasım seçimiyle bu defa 317 milletvekiliyle parlamentoda yerimizi aldık.

Benim yol arkadaşlarım bu söylenenleri iyi kavradılar ve önem verdiler. Neticeyi de almış olduk. Milletimizde çok iyi anladı. Daha iyi olacağına da inanıyorum. Bu akşam buradan Manisa’ya şükranlarımı bildiriyorum. Balıkesir, Isparta aynı şekilde. Hepsi başka güzel.

MUHARREM İNCE'NİN İDDİALARI

-Ben niçin Pensilvanya’dan izin alacağım ki? Eğer bunu ispat etmezse Muharrem İnce namerttir. Ben bu tür şeylerde konuştum mu ağır konuşurum. Ben madem ki Pensilvanya’ya gittim, kimle gittim? Bunu ispat etmesi lazım. Böyle hayal meyal şeyler istemem. Çıkıp bunu açıklayacak. Açıklamazsa namerttir. Veyahut da çekilip gitsin. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Tayyip Erdoğan bir şeyi bir kere söyler. Altında da ezilip büzülmez. Öyle kalkıp sahnede el vurup savurmak, bunlar kabadayılık işi değildir. Onun da dersini almak istiyorsa, onun da yeri bellidir. Bizim yanımızda biraz eğitim alması lazım."

-Yurt dışında FETÖ operasyonları devam ediyor. Her an her şey olabilir.

PROF. DR. SEMAVİ EYİCE'NİN VEFATI

-Ben Prof. Dr. Semavi Eyice Hocamıza bu vesileyle Allah’tan rahmet diliyorum. Sanat tarihinde gerçekten ülkemizin nadide, ordinaryüs seviyesinde hocalarımızdan birisiydi. İstanbul hayranı bir insandı. Ben belediye başkanlığımdan bu yana, kendisini iyi tanırım. Tabii 20 gündür de maalesef makineye bağlı durumdaydı ama bugün rahmetli oldu. İnşallah ben de çarşamba günü öğle namazında cenazesi kalkacak, cenaze namazına katılmayı planlıyorum."

'ÜNİVERSİTEYE GİREMEYEN ÖĞRENCİ KALMADI'

-Şuanda üniversiteye giremeyen öğrenci kalmadı. Türkiye genelinde 75 üniversite var. Biz üniversiteleri yavrularımızın Anadolu’nun dört bir yanında ayağına getirdik. Üniversitesi olmayan il kalmadı. Bunları AK Parti yaptı.

-Bizim bütün derdimiz üniversitelerimizde akademisyen konusundaki sorununu aşmak, daha ileriye taşımak. Artık Aziz Sancar’larımız bir tane olmasın. Bunun için yarışıyoruz.'