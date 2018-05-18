EuroLeague Final Four'da Fenerbahçe ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekibimiz güçlü rakibini yenerek finale çıkmak istiyor. Sporseverlerin basket ziyafeti yaşayacağı karşılaşmada seyirciler hop oturup hop kalkacaklar. Obradovic'in öğrencileri kupayı bir kez daha kaldırmaya kararlı...

FENERBAHÇE DOĞUŞ - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Doğuş Zalgiris Kaunas maçı bu akşam saat 19.00'da Stark Arena'da oynanacak. Karşılaşmayı beIN Sports Haber kanalından yayınlanacak. Final ise 20 Mayıs Pazar günü TSİ 21.00'de gerçekleşecek.

beIN Sports Haber kanalını canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

BEIN SPORTS HABER

BEIN SPORTS HABER UYDU FRAKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12379

Symbol Oranı: 30000

FEC: 3/3

Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

beIN Sports Haber kanalı frekans ayarları nasıl yapılır?

beIN Sports Haber kanalını izleyebilmek için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerkiyor. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa, uydu cihazınızın kurulum menüsünden 'Frekans Ekle' (Bazı cihazlarda 'Transponder Ekle', 'Manuel Kanal Arama' veya benzeri olabilir) menüsünü açın. 'Uydu Adı' kısmında 'Türksat 4A'yı seçin. Alt kısımda bulunan 'Frekans' kısmına 12379 sayısını girdikten sonra 'Polarizasyon' kısmını 'Horizontal Yatay' olarak seçin. 'Sembol' kısmına '30000' sayısını girdikten sonra 'FEC' değeri otomatik olarak seçilecektir. Bu değerleri seçtikten sonra aramayı başlatabilirsiniz.

beIN Sports Haber, Digiturk'te kaçıncı kanalda?

beIN Sports Haber, Digiturk'te 83. kanaldan izlenebiliyor.

beIN Sports Haber kablo tv'de kaçında kanalda?

beIN Sports Haber, Kablo TV platformu 223. kanaldan izlenebiliyor.







