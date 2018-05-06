[CANLI İZLE]: Fenerbahçe Bursaspor maçı canlı izle: beIN Sports şifresiz izle! 

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Akın Güler

Süper Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe Bursaspor maçı oynanacak. Fenerbahçe'nin hiçbir şekilde puan kaybına tahammülü yok. Herhangi bir puan kaybı sarı lacivertli ekibi şampiyonluktan edecek. Kanaryalar 5 gol attığı takdirde lider Galatasaray'ı yakalayacak. Adından da sarı-kırmızılı ezeli rakibinin yenilmesini bekleyecek. Öte yandan Bursaspor ise son haftalarda küme düşme sıkıntısı yaşamamak için en az beraberlik hedefliyor.Fenerbahçe Bursaspor maçı bugün saat 16.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, Bursa temsilcisi karşısında galibiyet serisine devam etmeye çalışacak.Fenerbahçe Bursaspor maçını aşağıdaki linke tıklayıp karşınıza çıkan sayfadan üye olup; haftalık, aylık ve yıllık paketlerden birini seçip, satın aldıktan sonra şifresiz izleyebilirsiniz.Ligde son 5 maçını kazanan Fenerbahçe, 32. haftaya 63 puanla 3. sırada girdi.Sarı-lacivertlilerde sakatlığı geçen Nabil Dirar'ın oynaması bekleniyor. Fenerbahçe'de Roberto Soldado, İsmail Köybaşı ve Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri durumunda 33. hafta Kardemir Karabükspor'la deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.Kümede kalma yolunda geçen hafta Atiker Konyaspor'u 2-1 yenerek büyük bir adım atan Bursaspor'un ise 39 puanı var. Bursa temsilcisi, İstanbul'da kazanması durumunda diğer maçların sonucuna bakmadan bitime 2 hafta kala Süper Lig'de kalmayı garantileyecek.FENERBAHÇE - BURSASPORSTAT: ÜlkerHAKEM: Fırat AydınusSAAT: 16.00YAYIN: beIN SPORTSFENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Josef, Mehmet, Dirar, Giuliano, Aatif, Soldado.TEKNİK DİREKTÖR: Aykut KocamanBURSASPOR: Harun, Barış, Ertuğrul, Titi, Aziz, Furkan, Shehu, Kembo, Batalla, Yusuf, Sow.TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Er