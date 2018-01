Canlı müzik hayatını Can'landırmaya geliyor

'HERKESİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEĞİM'

Senim Tanay

Uzun zamandır sahne hayatında olan İzmirli şarkıcı Serhat Can İstanbul gece hayatını eski şanına kavuşturmayı misyon edinmiş hiperaktif müzik tutkunu genç bir sanatçı.İlk single’ı “Kendine Dünya” ile müzik kariyerine yeni bir basamak eklemeye hazırlanan Serhat Can, "2018 yılı benim İstanbul gecelerinde herkesi eğlendirdiğim, herkesin yüzünü güldürdüğüm bir yıl olacak. Müzik şifadır. Dünyanın şu halinde o morale hepimizin ihtiyacı var" dedi.Müzik eğitimini Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarında tamamlayan Serhat Can ayrıca bağlama, tambur ve perdesiz gitar çalan bir enstrümanist. Müzik otoriteleri Serhat Can’ın uzun yıllardır devam eden sahne hayatının ve müzik başarısının tesadüf olmadığını, bu başarının sebebinin aldığı müzik eğitimi ve çok yönlü bir müzisyen olmasından kaynaklandığını söyledi.Serhat Can İstanbul ve İzmir ağırlıklı yapacağı gece programları ile canlı müzikle eğlenmeyi seven herkesi bu eğlenceye davet etti.