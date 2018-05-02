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CANLI: Roma Liverpool maçı canlı İZLE: Tivibu Spor 2 şifresiz izle! Hangi kanalda?

Roma Liverpool maçı bu akşam nefes kesecek. İlk maçta 5-2 yenilen Roma kendi evinde bir mucizeyi gerçekleştirmek isterken Liverpool ise avantajını koruyup deplasmanda iyi bir skor elde edip adını finale yazdırmak istiyor. Roma Liverpool maçını canlı ve şifresiz izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.
 

CANLI: Roma Liverpool maçı canlı İZLE: Tivibu Spor 2 şifresiz izle! Hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında bu akşam Roma sahasında Liverpool'u konuk edecek. İlk maçta 5-2'lik ağır bir yenilgi alan Roma, tıpkı Barcelona maçındaki gibi bir mucizeyi gerçekleştirip 3 farklı skorla İngilizi devini yenmek istiyor. Liverpool ise yıldızlarıyla deplasmanda güzel bir skor elde edip finalde Real Madrid'in karşışına çıkmanın planını yapıyor.

ROMA LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Roma Liverpool maçı bu akşam saat 21.45'te Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Sloven hakem Damir Skomina yönetecek. Karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayınlanacak.

Tivibu Spor 2 kanalını şifresiz izlemek için aşağıdaki linke tıklayarak bilgilierinizi doldurup başvuru yapmanız gerekiyor. Telefonda başvuru yapmak için ise sayfadaki numarayı çevirmeniz gerekiyor.

TİVİBU CANLI İZLE 

MUHTEMEL İLK 11'LER

Roma: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Pellegrini; Schick, Džeko, El Shaarawy

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané

Cengiz Ünder'in maça sonradan girmesi bekleniyor.


MAÇI VEREN KANALLAR

Idman TV, Sport 24, SONY TEN 2, Arsenal Player, beIN Sports, Sport 2, Sky Sport 1, BT Sport 2, ESPN, HRT 2, Klik SPORT, SuperSport, Astro Go, PPTV Sport China, Canal+ Sport 2, Cosmote Sport 2 HD, Now Sports 3, MRT1, Fox Sports, Sport TV1, Telekom







 


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