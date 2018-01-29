Canlı! Seren Serengil bugün cezaevine giriyor (Yerine Demet Akalın geçecek)

Gülben Ergen
kendisi hakkında Duymayan Kalmasın programı
nda yaptığı konuşmalar nedeniyle Seren Serengil'
e tedbir kararı aldırmıştı. Karara rağmen Seren Serengil
programında ve sosyal medya hesabında Gülben Ergen aleyhine yayın yapmayı sürdürdü.
3 GÜN HAPİS YATACAK
Gülben Ergen
de bu defa mahkemenin tedbir kararına muhalefet ettiği gerekçesiyle Seren Serengi
l hakkında zorlama hapsinin uygulanması için tekrar mahkemeye başvurdu. İlk başvurusu reddedilen Gülben Ergen
, bir üst mahkeme olan İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ne taşıdı olayı. Her iki tarafın da avukatlarının katıldığı mahkemenin sonucunda Seren Serengil'in 3 günlük zorlama hapsi kararı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.
Mahkemenin bu kesin kararıyla Seren Serengil
3 gün hapis yatacak.
SEREN SERENGİL: ANNEM İÇİN...
Seren Serengil, Duymayan Kalmasın programında şunları söyledi:
''Annem çok üzülüyor. Cuma günü hapishaneye girecektim ama onu düşünerek bugüne aldım. Onun yıpranmasını istemiyorum. Programımı da düşündüm, ekmek yiyenler var burada. İlk önce annemi düşünmek zorundaydım. Üç gün, gidip çıkıp geleceğim yani... Ben kimseye iftira atmadım. Bu cezayı haketmiyorum. Dün gece hiç uyumadım ve düşündüm. Benim ona kızmam için sebeplerim vardı ama benim kimseye karşı kötülüğüm olmadı. Hapishanede neye ihtiyacım olacağını Deniz Seki'den öğrendim''
Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman da canlı yayına telefonla bağlandı ve duygularını paylaştı.
Seren Serengil kimdir? (Seren Serengil gündemden düşmüyor)
Seren Serengil
, Instagram hesabının yönetimini ise kısa bir süreliğine sosyal medya sorumlusuna bıraktı.
Hesaptan yapılan son paylaşımlardan birinde Seren Serengil’in cezaevine gireceği tarih de duyuruldu.
İŞTE O PAYLAŞIM:
''Duymayan kalmasın yarın (bugün) saat 11.00' de Star TV'de doğruları konuşmaya devam edecek. Seromuz yarın yayında partneri @cengizsemercio ve sizlerle vedalaştıktan sonra Bakırköy Kapalı Kdın Cezaevi'ne teslim olacak yanında olan tüm sevenlerine dostlarına teşekkür ederiz”
DEMET AKALIN YORUM YACAPACAK
Seren Serengil
'in yerine Demet Akalın
yarın programda yorum yapacak.
Seren Serengil: İçerdekiler de kader mahkumu
Seren Serengil'e hapis cezası!
Demet Akalın, Seren Serengil ve Hande Yener arasında sular durulmuyor
Seren Serengil’e Hande Yener 2 ay yasak
Elif Bayram