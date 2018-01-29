Canlı! Seren Serengil bugün cezaevine giriyor (Yerine Demet Akalın geçecek)

3 GÜN HAPİS YATACAK

SEREN SERENGİL: ANNEM İÇİN...

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kendisi hakkındanda yaptığı konuşmalar nedeniylee tedbir kararı aldırmıştı. Karara rağmenprogramında ve sosyal medya hesabında Gülben Ergen aleyhine yayın yapmayı sürdürdü.de bu defa mahkemenin tedbir kararına muhalefet ettiği gerekçesiylel hakkında zorlama hapsinin uygulanması için tekrar mahkemeye başvurdu. İlk başvurusu reddedilen, bir üst mahkeme olan İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ne taşıdı olayı. Her iki tarafın da avukatlarının katıldığı mahkemenin sonucunda Seren Serengil'in 3 günlük zorlama hapsi kararı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.Mahkemenin bu kesin kararıyla3 gün hapis yatacak.Seren Serengil, Duymayan Kalmasın programında şunları söyledi:''Annem çok üzülüyor. Cuma günü hapishaneye girecektim ama onu düşünerek bugüne aldım. Onun yıpranmasını istemiyorum. Programımı da düşündüm, ekmek yiyenler var burada. İlk önce annemi düşünmek zorundaydım. Üç gün, gidip çıkıp geleceğim yani... Ben kimseye iftira atmadım. Bu cezayı haketmiyorum. Dün gece hiç uyumadım ve düşündüm. Benim ona kızmam için sebeplerim vardı ama benim kimseye karşı kötülüğüm olmadı. Hapishanede neye ihtiyacım olacağını Deniz Seki'den öğrendim''Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman da canlı yayına telefonla bağlandı ve duygularını paylaştı., Instagram hesabının yönetimini ise kısa bir süreliğine sosyal medya sorumlusuna bıraktı.Hesaptan yapılan son paylaşımlardan birinde Seren Serengil’in cezaevine gireceği tarih de duyuruldu.''Duymayan kalmasın yarın (bugün) saat 11.00' de Star TV'de doğruları konuşmaya devam edecek. Seromuz yarın yayında partneri @cengizsemercio ve sizlerle vedalaştıktan sonra Bakırköy Kapalı Kdın Cezaevi'ne teslim olacak yanında olan tüm sevenlerine dostlarına teşekkür ederiz”'in yerineyarın programda yorum yapacak.