Süper Lig puan durumu
Süper Lig'de şampiyonun Galatasaray. Galatasaray - Göztepe, Fenerbahçe - Konyaspor, Beşiktaş - Sivasspor ve Başakşehir - Kasımpaşa maçları sona erdi. İşte Süper Lig'de puan durumu ve maç sonuçları...
Şampiyonun belirlendiği 34. haftada şampiyon Galatasaray, İzmir'de Göztepe ile kozlarını paylaştı. Diğer maçlarda ise Başakşehir, Kasımpaşa'yı, Fenerbahçe, Konyaspor'u, Beşiktaş, Sivasspor'u konuk etti.
Süper Lig 34. hafta maç sonuçları:
Medipol Başakşehir 3-2 Kasımpaşa
Beşiktaş 5-1 Demir Grup Sivasspor
Fenerbahçe 3-2 Atiker Konyaspor
Göztepe 0-1 Galatasaray
Canlı puan durumu:
1- Galatasaray 75
2- Fenerbahçe 72
3- Başakşehir 72
4-Beşiktaş 71