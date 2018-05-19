Süper Lig puan durumu

Süper Lig'de şampiyonun Galatasaray. Galatasaray - Göztepe, Fenerbahçe - Konyaspor, Beşiktaş - Sivasspor ve Başakşehir - Kasımpaşa maçları sona erdi. İşte Süper Lig'de puan durumu ve maç sonuçları...

19 Mayıs 2018, Cumartesi 20:00 Son Güncelleme: 19 Mayıs 2018, Cumartesi 21:01
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Şampiyonun belirlendiği 34. haftada şampiyon Galatasaray, İzmir'de Göztepe ile kozlarını paylaştı. Diğer maçlarda ise Başakşehir, Kasımpaşa'yı, Fenerbahçe, Konyaspor'u, Beşiktaş, Sivasspor'u konuk etti.


Süper Lig 34. hafta maç sonuçları:

Medipol Başakşehir 3-2 Kasımpaşa

Beşiktaş 5-1 Demir Grup Sivasspor

Fenerbahçe 3-2 Atiker Konyaspor

Göztepe 0-1 Galatasaray


Canlı puan durumu:

1- Galatasaray 75

2- Fenerbahçe 72

3- Başakşehir 72

4-Beşiktaş 71 


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