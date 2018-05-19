Süper Lig puan durumu

Şampiyonun belirlendiği 34. haftada şampiyon Galatasaray, İzmir'de Göztepe ile kozlarını paylaştı. Diğer maçlarda ise Başakşehir, Kasımpaşa'yı, Fenerbahçe, Konyaspor'u, Beşiktaş, Sivasspor'u konuk etti.





Süper Lig 34. hafta maç sonuçları:

Medipol Başakşehir 3-2 Kasımpaşa

Beşiktaş 5-1 Demir Grup Sivasspor

Fenerbahçe 3-2 Atiker Konyaspor

Göztepe 0-1 Galatasaray





Canlı puan durumu:

1- Galatasaray 75

2- Fenerbahçe 72

3- Başakşehir 72

4-Beşiktaş 71



