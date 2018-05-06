CANLI YAYIN! Galatasaray Akhisarspor maçı canlı ve şifresiz izle

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Akın Güler

Süper Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray Akhisarspor'un konuğu oluyor. Başakşehir'in 1-1 berabere kalmasıyla şampiyonluk umudu iyica artan Galatasaray bu maçı muhakkak almak zorunda... Öte yandan Akhisar ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar alarak düşme hattından bir nebzede olsa uzaklaşmak istiyor.STAT: Spor Toto Akhisar StadıHAKEM: Ali PalabıyıkSAAT: 19.00YAYIN: beIN SPORTS 1TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac, Lopes, Mustafa Yumlu, Dany, Ömer, Olcan, Aykut, Kadir, Barbosa, Henrique, Seleznov.TEKNİK DİREKTÖR: Okan BurukGALATASARAY: Muslera, Linnes, Serdar, Denayer, Nagatomo, Fernando, Donk, Sinan, Feghouli, Rodrigues, Gomis.TEKNİK DİREKTÖR: Fatih TerimMaçı aşağıdaki linke tıklayıp karşınıza çıkan sayfadan üye olup; haftalık, aylık ve yıllık paketlerden birini seçip, satın aldıktan sonra şifresiz izleyebilirsiniz.3 futbolcu ceza sınırındaGalatasaray'da Akhisarspor müsabakası öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sofiane Feghouli, Maicon Roque ve Sinan Gümüş yarın kart görmeleri durumunda, ligin 33. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında görev alamayacak.Deplasmanda zorlanıyorGalatasaray, Süper Lig'de bu sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasman maçlarında yaşadı.Sarı-kırmızılı takım, dış sahada oynadığı lig maçlarından 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.Galatasaray, deplasmanda çıktığı 15 karşılaşmada 25 puan kaybetti.