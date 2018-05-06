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CANLI YAYIN! Galatasaray Akhisarspor maçı canlı ve şifresiz izle

Akhisarspor Galatsaray maçı heyecan dolu bir müsabaka olacak. Galatasaray canını sişine takarak bu maçı almak zorunda... Yoksa şampiyonluk yolunda büyük yara alacak. Mücadeleyi canlı ve şifresiz izlmek için tıklayınız.
 

CANLI YAYIN! Galatasaray Akhisarspor maçı canlı ve şifresiz izle
Süper Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray Akhisarspor'un konuğu oluyor. Başakşehir'in 1-1 berabere kalmasıyla şampiyonluk umudu iyica artan Galatasaray bu maçı muhakkak almak zorunda... Öte yandan Akhisar ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar alarak düşme hattından bir nebzede olsa uzaklaşmak istiyor.

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

STAT: Spor Toto Akhisar Stadı

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

MUHTEMEL İLK 11'LER

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac, Lopes, Mustafa Yumlu, Dany, Ömer, Olcan, Aykut, Kadir, Barbosa, Henrique, Seleznov.

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Serdar, Denayer, Nagatomo, Fernando, Donk, Sinan, Feghouli, Rodrigues, Gomis.

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Maçı aşağıdaki linke tıklayıp karşınıza çıkan sayfadan üye olup; haftalık, aylık ve yıllık paketlerden birini seçip, satın aldıktan sonra şifresiz izleyebilirsiniz.

BEIN SPORTS İZLE

3 futbolcu ceza sınırında 

Galatasaray'da Akhisarspor müsabakası öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 
Sofiane Feghouli, Maicon Roque ve Sinan Gümüş yarın kart görmeleri durumunda, ligin 33. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında görev alamayacak.

Deplasmanda zorlanıyor 

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasman maçlarında yaşadı. 
Sarı-kırmızılı takım, dış sahada oynadığı lig maçlarından 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı. 

Galatasaray, deplasmanda çıktığı 15 karşılaşmada 25 puan kaybetti.

 


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