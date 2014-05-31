'Canlı yayında gözaltına alındım'

CNN International İstanbul muhabiri Ivan Watson ve yanındaki kameraman arkadaşı Taksim Meydanı'ndan canlı yayın yaptığı sırada polis tarafından kısa süreli alıkonuldu. Watson zorunlu olarak yayınını sürdüremedi. Kimlik ve pasaport göstermesi istenen Watson bu belgeleri gösterdikten sonra salıverildi. Watson polislerin arasında olduğu sırada Twitter hesabından "Ben ve ekibim canlı yayının ortasında gözaltına alındık. Bir polis beni arkamdan tekmeledi" şeklinde mesaj paylaştı.

startFlvPlayer_PostaV2("divFlvPlayer18091","18091","201405","18091-.jpg","1", "0","İşte CNN International muhabirinin gözaltına alındığı an");

Ivan Watson polislere gösterdiği sarı basın kartının beğenilmeyip "Bunların çoğu taklit ediliyor" denildiğini ve pasaportunun görülmek istendiğini belirtti. Ayrıca Watson, gözaltına alınırken tekmeleyen polis adına başka bir polisin özür dilediğini de söyledi.

CNN ekibi Taksim Meydanı'nın bir köşesinde, polis kontrolünde bekletildi.

FOTOĞRAF: Al Jazeera Türk Kameramanı Kemal Soğukdere



EMNİYET'TEN AÇIKLAMA



İstanbul Emniyet Müdürlüğü CNN İnternational muhabiri Ivan Watson'un gözaltına alındığı iddialarıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada"Bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer alan 'Polis CNN International muhabiri Ivan Watson'u gözaltına aldı' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili şahıs yapılan denetimlerde pasaportunu ibraz edememiş, bilahare pasaportunu getirmesi üzerine hakkında başkaca bir işlem yapılmamıştır" denildi.





