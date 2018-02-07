Cannes Film Festivali'nde 'İzmir' gururu



FİLM DİSTOPİK BİR GELECEKTE GEÇİYOR



"ÇOK MUTLUYUZ"

Can Hakman

İEÜ Sinema ve Dijital Medya Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya Özkan, Öğretim Görevlileri Dr. Serkan Şavk ve Deborah Hardt’ın danışmanlık yaptığı öğrencilerin çalışması, dünya genelinden yaklaşık bin 500 filmin arasından seçilen 223 filmden biri oldu. Fransa’da 14-19 Mayıs tarihleri arasında 71. kez düzenlenecek festivalde, Almanya, İrlanda, Arjantin, İngiltere, Lübnan, Belçika gibi ülkelerden kısa filmler gösterime alınırken, Türkiye’den seçilen iki film arasında İzmir Ekonomili öğrencilerin çalışması dikkat çekti.Filmin yönetmenliğini üstlenen Onur Erdurak, ‘Film Yapım’ dersi kapsamında oluşturduğu senaryo doğrultusunda 8 dakikalık kısa film çektiklerini belirterek, “Film, distopik bir gelecekte, ‘Evlerimizde Güvendeyiz’ sloganını kullanarak vatandaşlarının evlerinden dışarı çıkmamalarını sağlayan ve onları sıkı bir kontrol altında tutan bir hükümete karşı duran bir adamın hikayesini anlatıyor. Filmde, bir yalan yeteri kadar söylenirse sonunda inanır mıyız, sorusuna cevap aradık. Yalnız bir adamın yaşadığı mekanda o dünyayı adamın bakış açısından tanıyarak çektik” dedi.Cannes Film Festivali’nin Cannes Cinefondation kısmına katıldıklarını aktaran Erdurak, “Filmimizin oyunculuğunu da Kemal Erdurak yaptı. Erdurak, öğrenciler için Cannes Cinefondation kısmına katılmamızı önerdi. Cannes Film Festivali'nin sayfasında Short Film Corner jürisinden filmimizin kendi platformlarına da aday olmaya layık bir çalışma olduğu yönünde bir bildirim aldık. Bundan sonra da 'Stranded' adlı kısa filmimiz ile festivalin 'Kısa Film Köşesi’ne başvurduk. Filmimizin tüm festival boyunca kısa film kategorisi kapsamında gösterimde olacağını öğrendik. Filmimizin seçilmesinden dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.