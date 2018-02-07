Cannes Film Festivali'nde 'İzmir' gururu

İzmir Ekonomili sinemacılar, Cannes Film Festivali'nde, Türkiye’yi 'Kısa Film Köşesi'nde temsil edecek. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sinema ve Dijital Medya Bölümü 3. sınıf öğrencileri Onur Erdurak, Canberk Günay, Murat Etyemez ve Ali Galip Özkaya’nın çektikleri "Stranded" adlı kısa film, 'Kısa Film Köşesi’nde gösterilmek üzere Cannes Film Festivali’ne seçildi

Cannes Film Festivali'nde 'İzmir' gururu
İEÜ Sinema ve Dijital Medya Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya Özkan, Öğretim Görevlileri Dr. Serkan Şavk ve Deborah Hardt’ın danışmanlık yaptığı öğrencilerin çalışması, dünya genelinden yaklaşık bin 500 filmin arasından seçilen 223 filmden biri oldu. Fransa’da 14-19 Mayıs tarihleri arasında 71. kez düzenlenecek festivalde, Almanya, İrlanda, Arjantin, İngiltere, Lübnan, Belçika gibi ülkelerden kısa filmler gösterime alınırken, Türkiye’den seçilen iki film arasında İzmir Ekonomili öğrencilerin çalışması dikkat çekti. 


FİLM DİSTOPİK BİR GELECEKTE GEÇİYOR


Filmin yönetmenliğini üstlenen Onur Erdurak, ‘Film Yapım’ dersi kapsamında oluşturduğu senaryo doğrultusunda 8 dakikalık kısa film çektiklerini belirterek, “Film, distopik bir gelecekte, ‘Evlerimizde Güvendeyiz’ sloganını kullanarak vatandaşlarının evlerinden dışarı çıkmamalarını sağlayan ve onları sıkı bir kontrol altında tutan bir hükümete karşı duran bir adamın hikayesini anlatıyor. Filmde, bir yalan yeteri kadar söylenirse sonunda inanır mıyız, sorusuna cevap aradık. Yalnız bir adamın yaşadığı mekanda o dünyayı adamın bakış açısından tanıyarak çektik” dedi. 


"ÇOK MUTLUYUZ"


Cannes Film Festivali’nin Cannes Cinefondation kısmına katıldıklarını aktaran Erdurak, “Filmimizin oyunculuğunu da Kemal Erdurak yaptı. Erdurak, öğrenciler için Cannes Cinefondation kısmına katılmamızı önerdi. Cannes Film Festivali'nin sayfasında Short Film Corner jürisinden filmimizin kendi platformlarına da aday olmaya layık bir çalışma olduğu yönünde bir bildirim aldık. Bundan sonra da 'Stranded' adlı kısa filmimiz ile festivalin 'Kısa Film Köşesi’ne başvurduk. Filmimizin tüm festival boyunca kısa film kategorisi kapsamında gösterimde olacağını öğrendik. Filmimizin seçilmesinden dolayı çok mutluyuz” diye konuştu. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İsrail askerleri Filistinli genci şehit etti

İsrail askerleri Filistinli genci şehit etti
Kuzey Kore'nin 'güzeller ordusu', Olimpiyat Oyunları için Güney Kore'de

Kuzey Kore'nin 'güzeller ordusu', Olimpiyat Oyunları için Güney Kore'de
ABD, Afganistan'daki Taliban kampını vurdu

ABD, Afganistan'daki Taliban kampını vurdu
Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 225 yaralı

Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 225 yaralı
Rusya'da hipersonik silahların ne zaman hizmete gireceği açıklandı

Rusya'da hipersonik silahların ne zaman hizmete gireceği açıklandı
ABD Başkanı Donald Trump: Beni alkışlamadı hainler!

ABD Başkanı Donald Trump: Beni alkışlamadı hainler!
ABD Temsilciler Meclisi 5. geçici bütçeyi onayladı

ABD Temsilciler Meclisi 5. geçici bütçeyi onayladı
Kerkük'te Türkmen akademisyene suikast

Kerkük'te Türkmen akademisyene suikast
Aşkı için tahtından vazgeçen Prenses Mako'nun düğünü ertelendi

Aşkı için tahtından vazgeçen Prenses Mako'nun düğünü ertelendi
Moskova’da kadınlara saldırarak iç çamaşırlarını çalan Türk yakalandı

Moskova’da kadınlara saldırarak iç çamaşırlarını çalan Türk yakalandı
Baba ve oğul 2 dolar için 17 yaşındaki komşusunu öldürüp yedi!

Baba ve oğul 2 dolar için 17 yaşındaki komşusunu öldürüp yedi!