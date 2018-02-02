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Canovate, Kastamonulu Potanın Sultanları'na yeniden sponsor oldu

Kastamonu Basketbol Spor Kulübü Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi (TKB1L) takımının geçen yıl olduğu gibi 2018 yılında da forma sponsoru Canovate Group oldu

02 Şubat 2018, Cuma 16:28
Canovate, Kastamonulu Potanın Sultanları'na yeniden sponsor oldu
Canovate Group ve Kastamonu Basketbol Spor Kulübü arasında 1 yıl sürecek olan resmi forma sponsorluğu anlaşması ocak ayında imzalandı.
 
Kastamonu Kadın Basketbol takımına destek olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Canovate Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür, şunları söyledi:

'YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

“Spor dostu bir şirketler grubu olarak bugüne kadar sporun ve sporcuların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Kastamonu, benim memleketim. Memleketimin kadın basketbol takımına destek olmaya devam etmekten Canovate ailesi olarak büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hem Kastamonu Basketbol Spor Kulübü takımımıza hem de diğer tüm basketbol takımlarına Türk basketbolu adına ikinci devrede başarılı bir sezon diliyoruz."

'HEDEFLERİMİZE DAHA HIZLI ULAŞACAĞIZ'

Canovate Group’un 2018 yılında da sponsorları olmaya devam ettiğini belirten Kastamonu Basketbol Spor Kulübü Başkanı Nihat Saka, "Canovate, 2017 yılı için forma sponsorumuzdu ve 2018 yılı içinde forma sponsorumuz oldu. Destekleri için kulübümüz adına sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.


 
Kulübün çalışmaları hakkında da bilgi veren Nihat Saka, konuşmasına şöyle devam etti: "Kulübümüz, lig takımının yanında 250 kişiden oluşan altyapı ve basketbol okulu ile de geleceğimiz olan çocuklarımıza hizmet veriyor.
Milli takımlara, antrenör ve oyuncu gönderiyoruz. Gönüllü ve ülke sevgisiyle yaptığımız kulüp çalışmamız, gerekli değeri ve ilgiyi gördüğü takdirde hedeflerimize daha hızla ulaşabileceğiz. Hedeflerimize ulaşabilme noktasında gerekli desteğin;  sponsorlar, gönül verenler, çalışanlar, sporcular, taraftarlar, şehrimizi yönetenler ile birlikte yapılabileceğine inancımız tamdır."
 


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