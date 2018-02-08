Cansız mankenin üzerindeki kıyafeti çaldılar

Sultanbeyli'de bir giyim mağazasının önündeki cansız mankenden kıyafet çalan kadın kameralara yakalandı

08 Şubat 2018, Perşembe 10:37
Cansız mankenin üzerindeki kıyafeti çaldılar
Mankenin üzerindeki kıyafeti çalarak sanki kendi kıyafetiymiş gibi eline alarak yoluna devam eden kadının rahatlığı bu kadarına pes dedirtti.

Olay, Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerindeki bir giyim mağazasının önünden geçen kadın önce bir süre kıyafetlere ve etrafa baktı. Ardından kimsenin kendisini görmediğinden emin olan kadın mağazanın önünde duran cansız mankenin üzerindeki kıyafeti çaldı. Mankenden çıkararak çaldığı kıyafeti sanki kendisininmiş gibi koluna takan kadın hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Güpegündüz yaşanan kıyafet hırsızlığı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülere yansıyan kadının rahat tavırları bu kadarına da pes dedirtti.

"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ..."

Mağaza çalışanı Ali Naim Boran hırsızlık ile ilgili olarak, “Biz içeride müşteriyle ilgilenirken kadının biri geliyor. Yanında da bir kız çocuğu daha var içeride elemanı oyalıyor. Kadın kıyafeti çıkarıyor ve sanki kendi kıyafetiymiş gibi koluna atıyor. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor.”



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Telefon dolandırıcıları önce para sonra dua istedi

Telefon dolandırıcıları önce para sonra dua istedi
Antalya'da silahlı yağmadan aranan 2 kişi tutuklandı

Antalya'da silahlı yağmadan aranan 2 kişi tutuklandı
Kadın polis hırsızlık çetesini yakalattı

Kadın polis hırsızlık çetesini yakalattı
Manisa'da okul servisi sürücüsü alkollü çıktı!

Manisa'da okul servisi sürücüsü alkollü çıktı!
Üniversiteli genç kadına korkunç tuzak

Üniversiteli genç kadına korkunç tuzak
Çanakkale’de 44 kaçak yakalandı

Çanakkale’de 44 kaçak yakalandı
Sarıyer’de 'torbacı' operasyonu

Sarıyer’de 'torbacı' operasyonu
Ayvalık’ta 47 mülteci yakalandı

Ayvalık’ta 47 mülteci yakalandı
Özel harekat polisinin tecavüz ettiği genç kadın intihar girişiminde bulundu

Özel harekat polisinin tecavüz ettiği genç kadın intihar girişiminde bulundu
Zihinsel engelli vatandaşın cenazesine binlerce kişi katıldı

Zihinsel engelli vatandaşın cenazesine binlerce kişi katıldı
Tramvaydaki taciz şüphelisini vatandaşlar yakaladı

Tramvaydaki taciz şüphelisini vatandaşlar yakaladı