Cansu Dere Engin Akyürek'in evine yerleşti

PAZAR POSTASI

"ZEKA, AKIL, MUHABBET"

Engin Akyürek kimdir?

Engin Akyürek ile Cansu Dere aşk yaşıyor!

Çiğdem Saltık

kısa süre önceile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer evleri birleştirdi.in Suadiye’deki dairesine taşındı.Geçen hafta bir kafede birbirlerine pasta yedirirken görüldüler.Cansu Dere Etiler'de oturuyordu.daha önce verdiği bir röportajda erkeklerde aradığı kriterleri ‘Zekâ, akıl, muhabbet’ diyerek özetlemişti. Cansu dönem bir dönem komedyenile ilişki yaşadı.