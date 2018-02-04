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Cansu Dere Engin Akyürek'in evine yerleşti

Engin Akyürek ile Cansu Dere'nin aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü... Cansu Dere, Engin Akyürek'in çatısı altına girdi!

Cansu Dere Engin Akyürek'in evine yerleşti
PAZAR POSTASI

Cansu Dere kısa süre önce oyuncu Engin Akyürek ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer evleri birleştirdi.

Cansu Dere, Engin Akyürek'in Suadiye’deki dairesine taşındı.

Geçen hafta bir kafede birbirlerine pasta yedirirken görüldüler.

Cansu Dere Etiler'de oturuyordu.

"ZEKA, AKIL, MUHABBET"

Cansu Dere daha önce verdiği bir röportajda erkeklerde aradığı kriterleri ‘Zekâ, akıl, muhabbet’ diyerek özetlemişti. Cansu dönem bir dönem komedyen Cem Yılmaz ile ilişki yaşadı.


Engin Akyürek kimdir? Engin Akyürek kimdir?
Engin Akyürek ile Cansu Dere aşk yaşıyor!Engin Akyürek ile Cansu Dere aşk yaşıyor!


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