Cansu Dere sevgilisi Engin Akyürek'in evine yerleşti

PAZAR POSTASI
Cansu Dere
kısa süre önce oyuncu Engin Akyürek
ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer evleri birleştirdi.
Cansu Dere
, Engin Akyürek'
in Suadiye’deki dairesine taşındı.
Geçen hafta bir kafede birbirlerine pasta yedirirken görüldüler.
Cansu Dere Etiler'de oturuyordu.
"ZEKA, AKIL, MUHABBET"
Cansu Dere
daha önce verdiği bir röportajda erkeklerde aradığı kriterleri ‘Zekâ, akıl, muhabbet’ diyerek özetlemişti. Cansu dönem bir dönem komedyen Cem Yılmaz
ile ilişki yaşadı.
Engin Akyürek kimdir?
Engin Akyürek ile Cansu Dere aşk yaşıyor!
Çiğdem Saltık