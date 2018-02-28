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Cansu Taşkın çıldırdı! Ronaldo'nun özel mesajlarını gösterdi

Cansu Taşkın, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kendisini İspanya'ya davet ettiğini ancak bu teklifi kabul etmediğini söylemişti

28 Şubat 2018, Çarşamba 15:00
Cansu Taşkın çıldırdı! Ronaldo'nun özel mesajlarını gösterdi
TV8'de ekranla gelen 'Gel Konuşalım' programının yorumcuları Seda Akgül ve Hakan Ural, Cansu Taşkın'ın  "Ronaldo bana Instagram üzerinden mesaj göndermiş. Ben tabii ki şok oldum. Beni Madrid'e davet etti ama gitmedim. Hak verirsiniz ki dünyaca ünlü olabilir ama benim gitmem doğru olmazdı. Ardından filminin galasına Londra'ya davet etti ona da gitmedim. Gitmediğim için de araya soğukluk girdi. Şimdi kendisi çoluğa çocuğa karışmış artık. Ama hala bir arkadaşlığımız var. Arada sırada konuşuyoruz ama öyle bir ilişki durumu yok. Zaten hayatında biri var ve ben öyle bir insan değilim." sözlerini yorumladı.  Akgül'ün, Taşkın'ı taklit etmesi ve sert yorumlarda bulunması ünlü modeli çileden çıkardı.

YASAL YOLLARA BAŞVURDUK


Cansu Taşkın, programdan bir bölümü sosyal medya hesabında yayınlayarak "Türkiye'nin önde gelen kanallarında kişilerin rant elde etme ve reyting kaygısı içinde, hakkımda yazılan ve konuşulanlar ile ilgili, kisi ve kurumlar hakkında yasal yollara başvurduk. Şahsım  üzerinden kimsenin yakışıksız ve etik değerlere aykırı tutum ve davranışlarda bulunmasına izin vermeyeceğim ." açıklamasında  bulundu.

RONALDO BİLE BENİ TANIR

Taşkın, Instagram'ın hikaye kısmından Ronaldo'nun kendisine attığı ilk mesajı yayınlayarak Seda Akgül'e tepki gösterdi.

 


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