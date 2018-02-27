Cansu Taşkın: Ronaldo beni evine davet etti

Model Cansu Taşkın,
henüz 23 yaşında. Ancak birçok kişinin yıllarca uğraş verdiği şöhrete kısa sürede ulaşmayı başaran bir isim.
GENÇ YAŞTA ŞÖHRETE KAVUŞTU
Sosyal medyada epey takipçiye sahip olan ve attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran genç model, Fanatik'ten Gizem Ekici'ye
verdiği röportajda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
RONALDO İLE ARAMIZA SOĞUKLUK GİRDİ
Real Madrid'in
dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun
kendisini evine davet ettiğini belirten CansuTaşkın, "Ronaldo bana Instagram üzerinden mesaj göndermiş. Ben tabii ki şok oldum. Beni Madrid'e davet etti ama gitmedim. Hak verirsiniz ki dünyaca ünlü olabilir ama benim gitmem doğru olmazdı. Ardından filminin galasına Londra'ya davet etti ona da gitmedim. Gitmediğim için de araya soğukluk girdi. Şimdi kendisi çoluğa çocuğa karışmış artık. Ama hala bir arkadaşlığımız var. Arada sırada konuşuyoruz ama öyle bir ilişki durumu yok. Zaten hayatında biri var ve ben öyle bir insan değilim.
Türkiye'deki en yakışıklı futbolcu sizce kim?
İşte Cansu Taşkın ile yapılan röportajdan bir kesit;
Türkiye'de var mı ya? Kendi takımımdan bulayım o zaman. Birinci sırada Volkan Demirel,
ikinci sırada Burak Yılmaz.
Türkiye'den ayrılmış olsa da üçüncü Sneijder. Tabii Alex ilk sırada ama şu an Türkiye'de olmadığı için onu söylemiyorum.
Yılmaz Vural'la ilgili çıkan haberlere ne diyorsunuz?
Bu haber çıktığında Yılmaz ağabey beni aradı, konuştuk. Yılmaz
ağabeyin ailesi ve benim ailem senelerdir tanışıyor. Yılmaz ağabey benim babam gibidir.
Teknik direktör olsanız kalede ve forvette kimi oynatırdınız?
Kalede Rüştü net! Tek geçerim. Forvette de Ronaldo, Burak Yılmaz
.
Yılmaz Vural'dan sonra Cansu Taşkın da sessizliğini bozdu
Cansu Taşkın kimdir ve işte en iyi Instagram fotoğrafları
Cansu Taşkın Instagram yorumlarına çok sinirlendi
Elif Bayram