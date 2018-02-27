Cansu Taşkın: Ronaldo beni evine davet etti



GENÇ YAŞTA ŞÖHRETE KAVUŞTU

RONALDO İLE ARAMIZA SOĞUKLUK GİRDİ





İşte Cansu Taşkın ile yapılan röportajdan bir kesit;

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Cansu Taşkın Instagram yorumlarına çok sinirlendi

Elif Bayram

Modelhenüz 23 yaşında. Ancak birçok kişinin yıllarca uğraş verdiği şöhrete kısa sürede ulaşmayı başaran bir isim.Sosyal medyada epey takipçiye sahip olan ve attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran genç model,verdiği röportajda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.dünyaca ünlü yıldızıkendisini evine davet ettiğini belirten CansuTaşkın, "Ronaldo bana Instagram üzerinden mesaj göndermiş. Ben tabii ki şok oldum. Beni Madrid'e davet etti ama gitmedim. Hak verirsiniz ki dünyaca ünlü olabilir ama benim gitmem doğru olmazdı. Ardından filminin galasına Londra'ya davet etti ona da gitmedim. Gitmediğim için de araya soğukluk girdi. Şimdi kendisi çoluğa çocuğa karışmış artık. Ama hala bir arkadaşlığımız var. Arada sırada konuşuyoruz ama öyle bir ilişki durumu yok. Zaten hayatında biri var ve ben öyle bir insan değilim.Türkiye'de var mı ya? Kendi takımımdan bulayım o zaman. Birinci sıradaikinci sıradaTürkiye'den ayrılmış olsa da üçüncü Sneijder. Tabii Alex ilk sırada ama şu an Türkiye'de olmadığı için onu söylemiyorum.Bu haber çıktığında Yılmaz ağabey beni aradı, konuştuk.ağabeyin ailesi ve benim ailem senelerdir tanışıyor. Yılmaz ağabey benim babam gibidir.Kalede Rüştü net! Tek geçerim. Forvette de