Çantasıyla X-Ray cihazının içine girdi!

Çin'de tren istasyonunun girişindeki X-Ray cihazına çantasını koyan kadın, çalınmasından korktuğu için ısrar ederek çantayla beraber makinenin içine girdi

Çantasıyla X-Ray cihazının içine girdi!
11 Şubat günü Çin'in Guangdong Eyaleti'nde bulunan Dongguan şehrindeki bir tren istasyonunda gerçekleşen olay, şahit olanlara "yok artık" dedirten cinstendi.
 
İstasyon girişinde güvenlik amaçlı kurulmuş olan x-ray cihazına çantasını veren bir kadın, çantasının çalınmaması için onunla birlikte cihazın içine girdi.
 

ÇALINMASINDAN KORKTU, ÇANTAYLA BERABER X RAY MAKİNESİNE GİRDİ

 
İstasyonun güvenlik kameraları tarafından kaydedilen o anlarda, makineye güvenmeyen kadının içinden çıktıktan sonra çantasını kontrol ettiği de görüldü.


 
Kadının, X-ray cihazından geçerken makine tarafından kaydedilen görüntüsü de büyük ilgi çekti.


 
Çantasının çalınmasından korkan ve onunla birlike X-ray'e gitmek için ısrar eden kadının makine içindeki silüetini görenler kendilerini gülmekten alamadı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Moskova'da 71 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düşmesinin sebebi açıklandı

Moskova'da 71 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düşmesinin sebebi açıklandı
İngiliz Milletler Topluluğuna yeni başkan aranıyor

İngiliz Milletler Topluluğuna yeni başkan aranıyor
Sevgilisi seks oyununda öldükten sonra parçaladı

Sevgilisi seks oyununda öldükten sonra parçaladı
Instagram hilelerini böyle ifşa ettiler!

Instagram hilelerini böyle ifşa ettiler!
Son dakika! Irak, Kürt yönetimindeki havalimanlarına getirdiği uçuş yasağını Umre için kaldırdı

Son dakika! Irak, Kürt yönetimindeki havalimanlarına getirdiği uçuş yasağını Umre için kaldırdı
Evin temizliği ondan sorulur

Evin temizliği ondan sorulur
İlk kez bir insanda 'Thelazia gulosa' adlı göz parazitine rastlandı

İlk kez bir insanda 'Thelazia gulosa' adlı göz parazitine rastlandı
Longyearbyen'de ölmek yasak

Longyearbyen'de ölmek yasak
Zuma'ya kendi partisinden 'istifa çağrısı'

Zuma'ya kendi partisinden 'istifa çağrısı'
Esed rejimi 1357 sivili kimyasal silahla öldürdü

Esed rejimi 1357 sivili kimyasal silahla öldürdü
Obama çiftinin portreleri Ulusal Portre Galerisi'nde

Obama çiftinin portreleri Ulusal Portre Galerisi'nde