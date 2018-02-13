Çantasıyla X-Ray cihazının içine girdi!

ÇALINMASINDAN KORKTU, ÇANTAYLA BERABER X RAY MAKİNESİNE GİRDİ

Can Hakman

11 Şubat günü'in Guangdong Eyaleti'nde bulunan Dongguan şehrindeki bir tren istasyonunda gerçekleşen olay, şahit olanlara "yok artık" dedirten cinstendi.İstasyon girişinde güvenlik amaçlı kurulmuş olan x-ray cihazına çantasını veren bir kadın, çantasının çalınmaması için onunla birlikte cihazın içine girdi.İstasyonun güvenlik kameraları tarafından kaydedilen o anlarda, makineye güvenmeyen kadının içinden çıktıktan sonra çantasını kontrol ettiği de görüldü.Kadının, X-ray cihazından geçerken makine tarafından kaydedilen görüntüsü de büyük ilgi çekti.Çantasının çalınmasından korkan ve onunla birlike X-ray'e gitmek için ısrar eden kadının makine içindeki silüetini görenler kendilerini gülmekten alamadı.