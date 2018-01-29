Cape Town’da Müslümanlar yağmur duasına çıktı

Güney Afrika’nın Cape Town kentinde yaklaşık üç yıldır kuraklıkla mücadele eden Müslümanlar, yağmur duasına çıktı

Cape Town’da Müslümanlar yağmur duasına çıktı
Müslüman Ulema Konseyi'nin (MJC) düzenlediği etkinlikte bir araya gelen Müslümanlar, yağmur namazı kılıp hep beraber dua etti.

Etkinlikte konuşan ilahiyatçı İbrahim Gabriels, olağanüstü bir dönemden geçtiklerini belirterek, yağmur duasının her mahallede sürekli yapılması ve herkesin birbirini su tasarrufu konusunda bilinçlendirmesi ve teşvik etmesi gerektiğini söyledi.
 

Susuzluğa karşı Afet Operasyon Merkezi kuruldu


Öte yandan Cape Town Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Western Cape eyaletindeki barajlarda suyun bitme noktasına geldiği bildirildi.

Açıklamada, 12 Nisan’da barajlardaki suyun tamamen tükeneceğinin öngörüldüğü ve muhtemel felaketlere karşı belediye tarafından Afet Operasyon Merkezi (DOC) kurulduğu belirtildi.

Belediyenin barajlardaki doluluk oranının yüzde 13’e düşmesi durumunda şehrin su vanalarını kapatacağını duyurması üzerine vatandaşlar evlerinde su stokları yapıyor. Barajların mevcut doluluk oranı ise yüzde 26 seviyesinde bulunuyor.

AA


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