Carlo Ancelotti için dev iddia!

Erdinç Şahin

deplasmanında alınan 3-0'lık yenilginin ardındangörevine son verdiğiile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.Bavyera ekibinden ayrıldıktan beri boşta olan İtalyan menajerin sezon sonundabaşına geçeceği iddia edildi.İtalyan Corriere dello Sport'un haberine göre sezon sonunda Arsene Wenger ile yollarını ayırmayı düşünen Arsenal yönetimi, Ancelotti ile prensipte anlaştı. Gazete, kurt hocanın bonuslar hariç yıllık 10 milyon euro alacağını duyurdu.Arsenal'in başında 21 sezonu geride bırakan Wenger, takımın uzun bir süredir şampiyon olamaması nedeniyle taraftarların hedefindeki isim konumunda bulunuyor.