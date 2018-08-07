Carlos Bacca zaman istedi

Fenerbahçe’nin forvet adaylarından olan Kolombiyalı yıldız için kulübü Milan, “Bizden yana sorun yok. Oyuncuyala anlaşın” mesajı göndermişti.

Bacca’nın menaceri Sergio Barila ise yapılan görüşmede, Sarı-Lacivertliler’den zaman istedi. Tecrübeli golcünün kariyerine İspanya’da devam etmek istediği biliniyor. Henüz buradan teklif almayan Bacca’nın, bir süre daha beklemek için Fenerbahçe’den zaman istediği öğrenildi.

Ancak transfer çalışmaları zaten geciktiği için Comolli’nin alternatif isimlere yönelme kararı aldığı öğrenildi.

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