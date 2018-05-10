Carlos Carvalhal yine yolcu!

Beşiktaş
ve Medipol Başakşehir
'in eski hocası Carlos Carvalhal
'in Swansea City
'deki macerası da bitmiş gibi görünüyor.
Portekizli teknik adam, Aralık
ayının sonunda küme düşme hattındayken aldığı Swansea
'de ilk 11 maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik alarak ufak çaplı bir mucizeye atsa da Premier Lig
'de çıktığı son 8 maçın hiçbirini kazanamayarak takımının kümede kalma şansını mucizelere bıraktı.
Ada basını, bu başarısızlık üzerine Swansea
yönetiminin Carvalhal
ile yollarını ayırmaya hazırlandığını yazdı.
Carvalhal, Swansea'ye gelmeden önce Championship
takımlarından Sheffield Wednesday
'i çalıştırmış ancak aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle kovulmuştu.
Fanatik
Erdinç Şahin