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Carlos Carvalhal yine yolcu!

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in eski antrenörü Carlos Carvalhal'in Swansea City'den gönderileceği iddia edildi.

Carlos Carvalhal yine yolcu!
Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in eski hocası Carlos Carvalhal'in Swansea City'deki macerası da bitmiş gibi görünüyor.

Portekizli teknik adam, Aralık ayının sonunda küme düşme hattındayken aldığı Swansea'de ilk 11 maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik alarak ufak çaplı bir mucizeye atsa da Premier Lig'de çıktığı son 8 maçın hiçbirini kazanamayarak takımının kümede kalma şansını mucizelere bıraktı.

Ada basını, bu başarısızlık üzerine Swansea yönetiminin Carvalhal ile yollarını ayırmaya hazırlandığını yazdı.

Carvalhal, Swansea'ye gelmeden önce Championship takımlarından Sheffield Wednesday'i çalıştırmış ancak aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle kovulmuştu.

Fanatik


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