Carlos Carvalhal yine yolcu!

Erdinç Şahin

ve'in eski hocası'in'deki macerası da bitmiş gibi görünüyor.Portekizli teknik adam,ayının sonunda küme düşme hattındayken aldığı'de ilk 11 maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik alarak ufak çaplı bir mucizeye atsa da'de çıktığı son 8 maçın hiçbirini kazanamayarak takımının kümede kalma şansını mucizelere bıraktı.Ada basını, bu başarısızlık üzerineyönetimininile yollarını ayırmaya hazırlandığını yazdı.takımlarından'i çalıştırmış ancak aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle kovulmuştu.