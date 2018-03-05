Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Carlos Kameni bekleneni vermedi

Fenerbahçe'nin Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni, son 3 maçta beklenenin altında bir performans sergiledi.
 

Carlos Kameni bekleneni vermedi
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kalede görevlendirilen Kameni, bu maçta 3 gol yedi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile oynanan maçta Volkan Demirel'in kırmızı kart görmesi ile 76'ncı dakikada Kocaman'ın Aatif'ı alarak oyuna dahil ettiği 34 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi 82'nci dakikada kalesinde gol gördü.
 

3 MAÇTA 7 GOL


Son olarak dün Ülker Stadyumu'nda oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında Volkan'ın cezalı olmasından dolayı görev alan Kameni yine beklenen performansı gösteremedi ve rakip takım 3 kez sarı-lacivertli ağları havalandırdı. Kamerunlu file bekçisi 2'si lig 1'i kupa olmak üzere görev aldığı son 3 maçta kalesinde 7 gol gördü. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın performansından memnun olmadığı Kameni, taraftarın da tepkisini çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında 3 gol yiyen Kameni'yi ıslıklarla protesto etti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Mehmet Özdilek, futbolcular ve kulüp personeliyle vedalaştı

Mehmet Özdilek, futbolcular ve kulüp personeliyle vedalaştı
Fenerbahçe'de 18 yıl sonra bir ilk yaşandı

Fenerbahçe'de 18 yıl sonra bir ilk yaşandı
Fatih Terim'in yeni yıldızı: Garry Rodrigues

Fatih Terim'in yeni yıldızı: Garry Rodrigues
Arsene Wenger hakkında bomba iddia!

Arsene Wenger hakkında bomba iddia!
Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiraladığı Denys Boyko çıldırtmaya devam ediyor!

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiraladığı Denys Boyko çıldırtmaya devam ediyor!
PSG Real Madrid maçı şifresiz kanalda!

PSG Real Madrid maçı şifresiz kanalda!
NBA efsanesi Kobe Bryant Oscar kazandı!

NBA efsanesi Kobe Bryant Oscar kazandı!
Dünya Cengiz'i konuşuyor! Cengiz Ünder kimdir?

Dünya Cengiz'i konuşuyor! Cengiz Ünder kimdir?
Davide Astori hayatını kaybetti! Davide Astori kimdir, neden öldü?

Davide Astori hayatını kaybetti! Davide Astori kimdir, neden öldü?
Kayseri Erciyesspor amatör kümeye düştü: Paranız yoksa onurunuz var!

Kayseri Erciyesspor amatör kümeye düştü: Paranız yoksa onurunuz var!
'Aziz Yıldırım istifa'

'Aziz Yıldırım istifa'