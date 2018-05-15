Carlos Tevez futbolu bırakıyor

Manchester United, Manchester City, Juventus ve Boca Juniors gibi dünyaca ünlü kulüplerde forma giyen, bir dönem Çin'de Shangai Shenhua'da forma giyen ve 40 milyon euroluk yıllık kazancıyla adeta dudak uçuklatan Carlos Tevez gelecek sezon futbolu bırakacağını açıkladı.





El Trece adlı ARjantin televizyonuna açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki oyuncu, "Boca formasıyla futbolu bırakmak istiyorum. Daha önce ayrıldığımda burayı çok özlemiştim ancak şimdi o zamanlar gibi olmayacak. Ayrılırsam futbolu da bırakacağım ve bu forma altında bırakacağım, başka bir yere gitmeyeceğim." dedi.