Carlos Tevez yeniden Boca Juniors’ta

Erdinç Şahin

ekiplerindenayrılarak eski kulübüdöndü.Arjantin kulübünden yapılan açıklamada, yaşadığı anlaşmazlığın ardındanekibiyle yollarını ayıranile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.Bir dönem’nın önemli kulüplerinde boy gösteren38 milyon avroluk maaşıyla dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasında yer almasına rağmen beklenen performansı sergileyememişti.Bir yıl sürenmacerasında daha çok yaşadığı uzun sakatlıklar ve aşırı kilolarıyla gündeme gelen 33 yaşındaki futbolcu, 20 maçta 4 gol atabildi.Carlos Tevez, altyapısından yetiştiği ve daha önce 2001-2004 ile 2015-2016 yıllarında formasını giydiği’ta üçüncü dönemini yaşayacak.