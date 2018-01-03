Caroline Buchanan kaza geçirdi!

Erdinç Şahin

Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan Avustralyalı ünlü dağ bisikletçisi, yeni yıla girerken korkunç bir trafik kazası geçirdi.27 yaşındaki dünyaca ünlü pedalın geçirdiği ölümcül trafik kazasında burnunu kırdığı belirtilirken göğüs kafesi ve akciğerlerinde de hasar olduğu ortaya çıktı.Resmi Instagram hesabından bir bildiri yayımlayan Buchanan, "2017, planladığım gibi bitmedi. Ancak iyileşme sürecim iyi gidiyor." ifadelerini kullandı. Hastane tarafından elde edilen bilgilere göre Buchanan'ın ciğerlerinden tam 2 litre kan çekildiği öğrenildi.27 yaşındaki Buchanan, ülkesinde en çok sevilen spor figürlerinin başında geliyor.