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Caroline Buchanan kaza geçirdi!

Avustralyalı ünlü dağ bisikletçisi Caroline Buchanan, korkunç bir trafik kazası geçirdi. 

Caroline Buchanan kaza geçirdi!
Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan Avustralyalı ünlü dağ bisikletçisi Caroline Buchanan, yeni yıla girerken korkunç bir trafik kazası geçirdi. 

27 yaşındaki dünyaca ünlü pedalın geçirdiği ölümcül trafik kazasında burnunu kırdığı belirtilirken göğüs kafesi ve akciğerlerinde de hasar olduğu ortaya çıktı.



Resmi Instagram hesabından bir bildiri yayımlayan Buchanan, "2017, planladığım gibi bitmedi. Ancak iyileşme sürecim iyi gidiyor." ifadelerini kullandı. Hastane tarafından elde edilen bilgilere göre Buchanan'ın ciğerlerinden tam 2 litre kan çekildiği öğrenildi.



27 yaşındaki Buchanan, ülkesinde en çok sevilen spor figürlerinin başında geliyor.




 

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