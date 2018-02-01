Caroline Wozniacki İstanbul Cup'a katılacak

Erdinç Şahin

Son'ta kariyerinin ilkşampiyonluğuna ulaşan ve dünya 1 numarasını yeniden eline geçiren'den Türk hayranlarına müjde geldi.'nun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre yıldız tenisçi, bu yılki'ta yeniden Türk tenisseverlerin karşısına çıkacak.'ta daha önce 2014 yılında da boy gösteren ve mutlu sona ulaşan Wozniacki,tarihlerinde düzenlenecek turnuvada yeniden raket sallayacak.