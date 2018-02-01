Caroline Wozniacki İstanbul Cup'a katılacak

Son Avustralya Açık
'ta kariyerinin ilk Grand Slam
şampiyonluğuna ulaşan ve dünya 1 numarasını yeniden eline geçiren Caroline Wozniacki
'den Türk hayranlarına müjde geldi.
Türkiye Tenis Federasyonu
'nun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre yıldız tenisçi, bu yılki TEB BNP Paribas İstanbul Cup
'ta yeniden Türk tenisseverlerin karşısına çıkacak.
İstanbul Cup
'ta daha önce 2014 yılında da boy gösteren ve mutlu sona ulaşan Wozniacki, 23-29 Nisan
tarihlerinde düzenlenecek turnuvada yeniden raket sallayacak.
Erdinç Şahin