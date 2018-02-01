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Caroline Wozniacki İstanbul Cup'a katılacak

Son Avustralya Açık şampiyonu ve dünya 1 numarası Caroline Wozniacki, bu yıl Türkiye'ye yeniden geliyor. Danimarkalı raket, 2014'te şampiyonluğa ulaştığı İstanbul Cup'ta yeniden raket sallayacak.

Caroline Wozniacki İstanbul Cup'a katılacak
Son Avustralya Açık'ta kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaşan ve dünya 1 numarasını yeniden eline geçiren Caroline Wozniacki'den Türk hayranlarına müjde geldi.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre yıldız tenisçi, bu yılki TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta yeniden Türk tenisseverlerin karşısına çıkacak.

İstanbul Cup'ta daha önce 2014 yılında da boy gösteren ve mutlu sona ulaşan Wozniacki, 23-29 Nisantarihlerinde düzenlenecek turnuvada yeniden raket sallayacak.


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