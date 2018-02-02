Çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücüden şok ifade

Sakarya'da, Tem Otoyolu’nda kaza yapan aracına bakan Muammer Aydın’a çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaçan sürücü İ.Ö. bir hafta sonra yakalandı

02 Şubat 2018, Cuma 19:01
Çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücüden şok ifade
27 Ocak tarihinde, Sakarya TEM Otoyolu'nda otomobiliyle seyir halinde olan Muammer Aydın, aynı yönde ilerleyen O.B. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.


ÇARPIP KAÇTI


Kaza sonrası araçtan inen Muammer Aydın’a yoldan geçen bir TIR çarptı. Muammer Aydın kaza sonucu yaşamını yitirirken, TIR sürücüsü kaçarak kayıplara karıştı. Jandarma, kaza sonrasında yoldaki kopan parçaları pazıl gibi bir araya getirip kaçan aracı tespit etti.


"HAYVAN ZANNETTİM"


Ekipler, aracın sahibi olan şirketle irtibat kurarak belirlediği sürücü İ.Ö.’yü Ankara'da gözaltına aldı. Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı’nda sorguya alınan sürücü 'Hayvan zannettiğim için durmayıp kaçtım' ifadelerini kullandı. İşlemleri tamamlanan sürücü adliyeye sevk edildi.
 


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