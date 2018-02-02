Çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücüden şok ifade



ÇARPIP KAÇTI



"HAYVAN ZANNETTİM"

Gizem Yetil

27 Ocak tarihinde, Sakarya TEM Otoyolu'nda otomobiliyle seyir halinde olan, aynı yönde ilerleyen O.B. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.Kaza sonrası araçtan inen Muammer Aydın’a yoldan geçen bir TIR çarptı. Muammer Aydın kaza sonucu yaşamını yitirirken, TIR sürücüsü kaçarak kayıplara karıştı. Jandarma, kaza sonrasında yoldaki kopan parçaları pazıl gibi bir araya getirip kaçan aracı tespit etti.Ekipler, aracın sahibi olan şirketle irtibat kurarak belirlediği sürücü İ.Ö.’yü Ankara'da gözaltına aldı.’nda sorguya alınan sürücü 'Hayvan zannettiğim için durmayıp kaçtım' ifadelerini kullandı. İşlemleri tamamlanan sürücü adliyeye sevk edildi.