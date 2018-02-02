Çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücüden şok ifade

27 Ocak tarihinde, Sakarya TEM Otoyolu'nda otomobiliyle seyir halinde olan Muammer Aydın
, aynı yönde ilerleyen O.B. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.
ÇARPIP KAÇTI
Kaza sonrası araçtan inen Muammer Aydın’a yoldan geçen bir TIR çarptı. Muammer Aydın kaza sonucu yaşamını yitirirken, TIR sürücüsü kaçarak kayıplara karıştı. Jandarma, kaza sonrasında yoldaki kopan parçaları pazıl gibi bir araya getirip kaçan aracı tespit etti.
"HAYVAN ZANNETTİM"
Ekipler, aracın sahibi olan şirketle irtibat kurarak belirlediği sürücü İ.Ö.’yü Ankara'da gözaltına aldı. Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı
’nda sorguya alınan sürücü 'Hayvan zannettiğim için durmayıp kaçtım' ifadelerini kullandı. İşlemleri tamamlanan sürücü adliyeye sevk edildi.
Gizem Yetil